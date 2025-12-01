أردوغان: نتابع عن كثب الحراك الهادف لإنهاء الحرب في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تتابع عن كثب جميع أشكال الحراك الدبلوماسي والسياسي الهادف إلى وضع حد للحرب المستمرة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن استمرار النزاع يفاقم الأزمات الإنسانية ويهدد الأمن العالمي.

وشدد على أن أنقرة تولي اهتمامًا بالغًا بكل المبادرات الدولية التي تسعى إلى إحياء مسار السلام وفتح قنوات التفاوض المباشر بين الأطراف المتصارعة.

أردوغان: استعداد تركي لتقديم الدعم والمساهمة في جهود الوساطة

وأوضح أردوغان أن تركيا مستعدة لتقديم كل أشكال المساهمة اللازمة، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو إنسانية، من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وذكّر بالدور المحوري الذي لعبته أنقرة في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، معتبرًا أن ذلك نموذج عملي لقدرة تركيا على الوساطة الفعالة وإنقاذ المواقف الحساسة.

دعوة أردوغان إلى توحيد الجهود الدولية لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا لاستقرار أوروبا

الرئيس التركي دعا المجتمع الدولي إلى التحرك المشترك والابتعاد عن سياسة الاستقطاب، معتبرًا أن الحرب الأوكرانية باتت تهدد استقرار أوروبا ومصالح العالم بأسره. وأضاف أن الحل لن يتحقق عبر التصعيد العسكري، وإنما من خلال طاولة الحوار واتفاق يضمن سيادة أوكرانيا ويحفظ توازن المصالح الإقليمية والدولية.

أردوغان: تركيا شريك موثوق وصوت معتدل في إنهاء النزاع بين روسيا وأكرانيا

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تمتلك علاقات متوازنة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ما يجعلها طرفًا قادرًا على بناء جسور الثقة وتسهيل العودة إلى الحوار. وأكد أن أنقرة ستواصل لعب دور فاعل في كل مبادرة تدعم السلام والاستقرار، وتفتح نافذة أمل للخروج من دوامة الحرب والدمار.

