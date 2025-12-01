زيلينسكي: الحفاظ على السيادة وضمان الأمن أولوية ولا مكافآت لروسيا مقابل الحرب

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أولويات أوكرانيا في أي مسار تفاوضي أو سياسي هي الحصول على ضمانات أمنية حقيقية والحفاظ الكامل على سيادة أراضيها، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بأي ترتيبات تمس حقها في وحدة الأرض والقرار الوطني المستقل.

زيلينسكي: “لا مكافآت لروسيا” وهناك رفض دولي لمحاولة فرض أمر واقع

وفي تصريح حاد اللهجة، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "لا يجب منح روسيا أي مكافأة مقابل حربها في أوكرانيا".

وأوضح أن محاولة مكافأة دولة بادرت بالهجوم واحتلال الأراضي ستشكل سابقة خطيرة في النظام الدولي، وتُضعف مبادئ القانون الدولي وحقوق الدول في الدفاع عن سيادتها.

الضمانات الأمنية لأوكرانيا يطرحها زيلينسكي: مطلب استراتيجي وليس سياسيًا فقط

وشدّد زيلينسكي على أن حصول كييف على ضمانات أمنية طويلة المدى يمثل أساسًا لأي حل، بما يشمل التزام دولي بحماية أوكرانيا من أي اعتداءات مستقبلية، دعم دفاعي وتقني وعسكري مستدام، ضمان عدم تكرار سيناريو الهجوم أو التوسع.

وأشار إلى أن أوكرانيا تسعى لشراكات أمنية متقدمة تضعها ضمن “منظومة حماية أوروبية ودولية قوية”.

رسالة زيلينسكي إلى المجتمع الدولي: العدالة قبل السلام

قال زيلينسكي إن السلام الحقيقي لا يُقاس بسكوت المدافع، بل بتحقيق العدالة واستعادة الحقوق، مضيفًا أن إعطاء روسيا مكاسب سياسية أو جغرافية سيجعل السلام “مؤقتًا وهشًا وغير قابل للاستمرار”.

تصريحات زيلينسكي تؤكد على أن كييف ترفض أي تسوية مع روسيا على حساب أراضيها، إلي جانب تحميل موسكو مسؤولية الحرب دون منحها أي امتياز سياسي، وتحمل ضغطًا على الحلفاء لضمان استمرار الدعم العسكري والأمني، ورسم خطوط تفاوضية واضحة قبل أي حوار مستقبلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.