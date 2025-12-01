ماكرون يعلق على لقائه مع زيلينسكي في باريس بعبارة واحدة

18 حجم الخط

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على زيارة رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي إلى باريس، بجملة واحدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Х.

وكتب ماكرون: "يستمر العمل في سبيل السلام". وقام ماكرون بإرفاق صورة له مع زيلينسكي بالمنشور.

قبل الزيارة، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن زيارة زيلينسكي إلى باريس "ليست عرضية" وأن فرنسا تبذل كل جهد ممكن لضمان "أن يتم كل شيء لصالح السلام في أوكرانيا وأمن أوروبا".

في الأول من ديسمبر وصل فلاديمير زيلينسكي وزوجته يلينا، إلى عاصمة فرنسا للقاء ماكرون. وقبيل الزيارة ذكرت وسائل الإعلام أن زيلينسكي سيبحث مع ماكرون الوضع السائد حاليا حول النزاع الأوكراني وشروط تحقيق سلام دائم.

وبعد اللقاء، أكد قصر الإليزيه أن ماكرون وزيلينسكي، أجريا محادثات مع مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف وعدد من القادة الأوروبيين.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق، أن أوروبا منخرطة في "استعراض سياسي ودبلوماسي" حول أوكرانيا.

روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تتجاهل محاولات الدول الكبرى لإنهاء الحرب.

مواصلة القتال حتى آخر أوكراني

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال الخميس الماضي: البعض يطالب بمواصلة القتال حتى آخر أوكراني وروسيا مستعدة لذلك.

وأضاف بوتين: القتال يتوقف بانسحاب أوكرانيا من الأراضي التي تحتلها في دونباس وإن لم تنسحب فسنحقق أهدافنا عسكريا.

وتابع بوتين: يجب ترجمة مسودة الخطة الخاصة بأوكرانيا إلى لغة دبلوماسية لأن بعض بنودها تبدو سخيفة.. لا صيغة نهائية بعد للمقترح الأمريكي بشأن السلام ونرى أن واشنطن تأخذ مواقفنا في الاعتبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.