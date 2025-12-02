الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام مقر الرئيس لعدم منح العفو لنتنياهو

تظاهر عشرات الإسرائيليين
تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام مقر الرئيس بسبب نتنياهو، فيتو
نتنياهو، شارك عشرات الإسرائيليين في مظاهرة قبالة مقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس، مطالبين بعدم منح العفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأعرب المتظاهرون عن رفضهم لأي إجراءات قد تسمح بتخفيف العقوبة أو العفو عن نتنياهو في القضايا الموجهة ضده.

تعزيز الأمن حول مقر الرئيس الإسرائيلي 

واستجابت السلطات الإسرائيلية لهذه المظاهرة بتعزيز الإجراءات الأمنية حول مقر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لضمان سلامة الموظفين والمواطنين، ومنع أي احتكاكات قد تحدث أثناء الاحتجاجات.

استمرار الجدل السياسي بشأن محاكمة نتنياهو 

تأتي هذه المظاهرات وسط حالة من الجدل السياسي المستمرة في إسرائيل، حيث يشهد الشارع الإسرائيلي جدلًا واسعًا حول مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي وأثر القضايا القانونية المرفوعة ضده على المشهد السياسي.

وأفادت القناة ١٣ العبرية، أمس الإثنين، نقلا عن الرئيس الإسرائيلي بشأن العفو عن نتنياهو قوله: سأضع في اعتباري مصلحة إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي فقط.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مكتب هرتسوج قوله بشأن العفو عن نتنياهو إن "الرئيس لن يتأثر بأي ضغوط من أي جهة".

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد، اعلن إنه تقدّم بطلب عفو، مؤكدا أن محاكمته المستمرة منذ سنوات تؤدي إلى انقسامات داخلية.

وجاءت تلك الخطوة عقب توجيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، رسالة إلى نظيره الاسرائيلي هذا الشهر طالبا منه إصدار عفو عن نتنياهو، الذي نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات في ثلاث قضايا مرفوعة ضده.

نتنياهو يطالب سوريا بإنشاء مساحة خالية من السلاح من دمشق وحتى المنطقة العازلة

إعلام إسرائيلي: أمريكا طلبت من نتنياهو التوقف عن مهاجمة سوريا

