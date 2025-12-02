الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
خارج الحدود

631 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

يهود الفلاشا يشاركون في اقتحام الأقصى، فيتو
 اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن 631 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال، وفق وكالة "وفا".

استدعاء يهود الفلاشا

وبحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، بدأت منظمات الهيكل في الأيام الماضية محاولة جديدة لتوسيع دائرة المشاركين في اقتحامات المسجد الأقصى، عبر استدعاء يهود الفلاشا ودفعهم للمشاركة في اقتحام مركزي جرى 20 نوفمبر الماضي.

ونشر وزير المالية الإسرائيلية المتطرف تسلئيل سموتريتش مقطع فيديو وهو يرقص مع مجموعة من يهود الفلاشا ذوي الأصول الإثيوبية معلقا خلال اقتحام الأقصى: "في القدس عاصمتنا الأبدية".

تصعيد ممنهج

يشار إلى أن دائرة شئون القدس فى منظمة التحرير الفلسطينية، وصفت ما يجرى فى المسجد الأقصى ومدينة القدس بأنه "يمثل تصعيدا مبرمجا ومدروسا، ويأتى ضمن مخططات الاحتلال لتغيير طابع المدينة وفرض سيادة إسرائيلية كاملة على مقدساتها، فى انتهاك صارخ للوضع التاريخى والقانونى القائم، ولمكانة القدس كمدينة محتلة وفق القانون الدولى".

