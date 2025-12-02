الجدول الزمني لانتخابات النواب في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى

18 حجم الخط

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب داخل الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى ، وذلك تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج وإعادة التصويت فيها.

الجدول الزمني لـ30 دائرة الملغاة بحكم القضاء

ويبدأ التصويت للمصريين بالخارج في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي يومى 8 و9 ديسمبر، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومى 10 و11 ديسمبر، وذلك في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم قضائي.

أما الجدول الزمني لجولة الإعادة، فسيكون التصويت بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، ويليه الاقتراع بالداخل يومى 3 و4 يناير.

وجاءت الدوائر التى تشملها عملية الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كالتالى:

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة

الدائرة الثانية: مركز الداخلة والفرافرة

محافظة أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان

الدائرة الثالثة: مركز النوبة

الدائرة الرابعة: مركز إدفو



محافظة الأقصر

الدائرة الأولى: قسم الأقصر

الدائرة الثانية: مركز القرنة

الدائرة الثالثة: مركز إسنا

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه

محافظة المنيا

الدائرة الأولى: قسم أول المنيا

الدائرة الثالثة: مركز مغاغة

الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص

الدائرة الخامسة: مركز ملوى

الدائرة السادسة: مركز دير مواس

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى: قسم الجيزة

الدائرة الثالثة: مركز البدرشين

الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور

الدائرة السابعة: قسم العمرانية

الدائرة التاسعة: قسم الأهرام

الدائرة العاشرة: قسم أكتوبر

الدائرة الثانية عشرة: مركز منشأة القناطر

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة: مركز المحمودية

الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى

الدائرة السادسة: مركز الدلنجات

الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة: مركز البلينا

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط

الدائرة الثانية: مركز القوصية

الدائرة الرابعة: مركز أبوتيج

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة: مركز سنورس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.