الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجدول الزمني لانتخابات النواب في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي بالمرحلة الأولى

القاضي حازم بدوي،
القاضي حازم بدوي، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن المستشار حازم بدوي رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب داخل الـ 30 دائرة الملغاة بالمرحلة الأولى  ، وذلك تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج وإعادة التصويت فيها.  

الجدول الزمني لـ30 دائرة الملغاة بحكم القضاء

ويبدأ التصويت للمصريين بالخارج في الـ 30 دائرة الملغاة بحكم قضائي  يومى 8 و9 ديسمبر، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومى 10 و11 ديسمبر، وذلك في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم قضائي.
أما الجدول الزمني لجولة الإعادة، فسيكون التصويت بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، ويليه الاقتراع بالداخل يومى 3 و4 يناير.

وجاءت الدوائر التى تشملها عملية الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب كالتالى:

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة

الدائرة الثانية: مركز الداخلة والفرافرة

محافظة أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان
الدائرة الثالثة: مركز النوبة
الدائرة الرابعة: مركز إدفو
 

محافظة الأقصر

الدائرة الأولى: قسم الأقصر

الدائرة الثانية: مركز القرنة

الدائرة الثالثة: مركز إسنا

 

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه

 

محافظة المنيا

الدائرة الأولى: قسم أول المنيا

 

الدائرة الثالثة: مركز مغاغة

 

الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص

 

الدائرة الخامسة: مركز ملوى

 

الدائرة السادسة: مركز دير مواس

 

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى: قسم الجيزة

 

الدائرة الثالثة: مركز البدرشين

 

الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور

 

الدائرة السابعة: قسم العمرانية

 

الدائرة التاسعة: قسم الأهرام

 

الدائرة العاشرة: قسم أكتوبر

 

الدائرة الثانية عشرة: مركز منشأة القناطر

 

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة: مركز المحمودية

 

الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى

 

الدائرة السادسة: مركز الدلنجات

 

الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة

 

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة: مركز البلينا

 

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط

 

الدائرة الثانية: مركز القوصية

 

الدائرة الرابعة: مركز أبوتيج

 

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة: مركز سنورس

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التصويت بالخارج الجدول الزمني المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

مواد متعلقة

الهيئة الوطنية تعلن فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب في القاهرة وغرب الدلتا

الهيئة الوطنية: بطلان انتخابات لجنتين في الدقهلية والقليوبية

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

تعرف على الدوائر الملغاة بحكم القضاء في المرحلة الأولى ومواعيد إجراء الانتخابات بها

بنداري يعلن الدول الأكثر تصويتا والفئات العمرية المشاركة بانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج بالدوائر الملغاة

انتهاء التصويت في 31 دولة باليوم الأول لانتخابات النواب 2025 للمصريين بالخارج للدوائر الملغاة

تحذير عاجل من " شعبة المخابز " لأصحاب الأفران بشأن الخبز المدعم

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads