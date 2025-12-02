الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

بدء المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية لانتخابات النواب

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
 بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والصحفيين والإعلاميين لحضور وقائع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة بمسرح التليفزيون المصري - ماسبيرو. 

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 19 دائرة ملغاة 

 ويواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الـ 19 دائرة الملغاة خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

ويجرى  تصويت الجولة الأولى في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025

