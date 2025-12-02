الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

تعرف على الدوائر الملغاة بحكم القضاء في المرحلة الأولى ومواعيد إجراء الانتخابات بها

التصويت في انتخابات
التصويت في انتخابات مجلس النواب، فيتو
أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للانتخابات إعادة تنظيم العملية الانتخابية داخل 30 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج وإعادة التصويت.

 

الجدول الزمني ل 30 دائرة الملغاة بحكم القضاء

وقالت المصادر بالهيئة الوطنية الانتخابات انها تدرس ٱن  يبدأ التصويت للمصريين بالخارج يومى 8 و9 ديسمبر، بينما يُجرى التصويت داخل مصر يومى 10 و11 ديسمبر  وذلك في الدوائر الـ30 الملغاة بحكم قضائي.
 

و فى حال وجود جولات إعادة، فسيكون التصويت بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير، ويليه الاقتراع بالداخل يومى 3 و4 يناير.

وجاءت الدوائر  التى تشملها عملية الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب  كالتالى:

محافظة الوادي الجديد

الدائرة الأولى: قسم الخارجة

الدائرة الثانية: مركز الداخلة والفرافرة

 

محافظة أسوان

الدائرة الأولى: قسم أول أسوان
الدائرة الثالثة: مركز النوبة
الدائرة الرابعة: مركز إدفو
 

محافظة الأقصر

الدائرة الأولى: قسم الأقصر

الدائرة الثانية: مركز القرنة 

الدائرة الثالثة: مركز إسنا

 

محافظة الإسكندرية

الدائرة الأولى: قسم أول المنتزه

 

محافظة المنيا

الدائرة الأولى: قسم أول المنيا

 

الدائرة الثالثة: مركز مغاغة

 

الدائرة الرابعة: مركز أبو قرقاص

 

الدائرة الخامسة: مركز ملوى

 

الدائرة السادسة: مركز دير مواس

 

محافظة الجيزة

الدائرة الأولى: قسم الجيزة

 

الدائرة الثالثة: مركز البدرشين

 

الدائرة السادسة: قسم بولاق الدكرور

 

الدائرة السابعة: قسم العمرانية

 

الدائرة التاسعة: قسم الأهرام

 

الدائرة العاشرة: قسم أكتوبر

 

الدائرة الثانية عشرة: مركز منشأة القناطر

 

محافظة البحيرة

الدائرة الرابعة: مركز المحمودية

 

الدائرة الخامسة: مركز حوش عيسى

 

الدائرة السادسة: مركز الدلنجات

 

الدائرة التاسعة: مركز كوم حمادة

 

محافظة سوهاج

الدائرة السابعة: مركز البلينا

 

محافظة أسيوط

الدائرة الأولى: قسم أول أسيوط

 

الدائرة الثانية: مركز القوصية

 

الدائرة الرابعة: مركز أبوتيج

 

محافظة الفيوم

الدائرة الثالثة: مركز سنورس

 

