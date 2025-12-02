الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الهيئة الوطنية تعلن فوز القائمة الوطنية بانتخابات النواب في القاهرة وغرب الدلتا

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فيتو
أعلن المستشار حازم بدوي رئيس  الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بانتخابات مجلس النواب 2025 في دائرتي قطاع القاهرة وقطاع غرب الدلتا  بعد حصولها على 5% من أصوات الناخبين .

الوطنية للانتخابات تعلن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات: إن الترشح على نظام القوائم في المرحلة الثانية اقتصر على قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 12 حزبًا سياسيًا.

وبناءً على حصول القائمة على أكثر من 5% من أصوات الناخبين المقيدين في الدوائر المخصصة لنظام القوائم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بعد تحقيقها النسبة القانونية المطلوبة واعتماد الأصوات التي حصلت عليها رسميًا.

انطلاق تصويت المصريين بالخارج في 19 دائرة ملغاة 

 ويواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير في الـ 19 دائرة الملغاة خلال المرحلة الأولى من  انتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

تصويت الجولة الأولى في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

ويجرى تصويت الجولة الأولى في الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

كما ستجرى في ذات التوقيتات جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

