الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
عصام كامل

الهيئة الوطنية: بطلان انتخابات لجنتين في الدقهلية والقليوبية

المستشار حازم بدوي،
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجولة الأولى من المرحلة الثانية للاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النواب قد انتهت، وذلك في ظل متابعة دقيقة لكل مجريات العملية الانتخابية منذ بدء فترة الدعاية وحتى عمليات فرز الأصوات والنظر في التظلمات.

 المستشار حازم بدوي: انتخابات هذه المرحلة جاءت وفق منهج ديمقراطي منضبط

وأكد بدوي أن انتخابات هذه المرحلة جاءت وفق منهج ديمقراطي منضبط، وشهدت منافسة حقيقية بين المرشحين، مشيرًا إلى الإشادة الواسعة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت سير العملية الانتخابية

وأضاف أن أي مخالفات تُرصَد لا تُعدّ انتقاصًا من نزاهة العملية الانتخابية، وإنما تعكس نضج النظام الديمقراطي وقدرته على كشف أي تجاوزات، مؤكدًا أن الهيئة "ليس لديها ما تخفيه ولا تتستر على أي مخالفة".

جميع المخالفات والملاحظات التي وردت من المرشحين أو المتابعين أو عبر وسائل التواصل

وأوضح رئيس الهيئة أن مجلس الإدارة، بكامل تشكيله، نظر في جميع المخالفات والملاحظات التي وردت من المرشحين أو المتابعين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تابع التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بشأن الوقائع التي ضبطتها الجهات الأمنية خارج مقار الاقتراع.

وأشار إلى أن الهيئة قررت:

إبطال جزئي لأعمال اللجنة الفرعية رقم (78) التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد قيام نجل أحد المرشحين باقتحام اللجنة والتعدي على محتوياتها.

إبطال أعمال اللجنة الفرعية رقم (49) التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، بعد تداول ورقة تصويت خارج المركز الانتخابي.

دون ان يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابع لها كل لجنة فرعية.

 

