محامي قاتل الإسماعيلية الصغير يطالب بتأجيل القضية لحين الاطلاع على الأوراق

18 حجم الخط

طالب أحمد حمد محامي المتهم بقتل زميلة بمحكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، والمنعقدة بمجمع المحاكم بتأجيل القضية لحين الاطلاع على أوراق القضية والتصوير.

كما طالب محمد الجبلاوي محامي المجني عليه بعرض المتهم على الطب الشرعي لتبين عمره الحقيقى.

هذا وتنظر محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، اليوم قضية قاتل صغير الإسماعيلية.

وكانت محكمة جنايات الأحداث في محافظة الإسماعيلية، استعدت اليوم الثلاثاء، لعقد محاكمة الطفل قاتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي.

طلب القصاص العادل من المتهم

وقال محمد الجبلاوي محامى الطفل محمد أحمد محمد مصطفى ضحية الحادث: إن أول مطالبه خلال الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم والتي سوف تنظرها محكمة جنايات الأحداث هو القصاص العادل من المتهم.



الكشف عن العمر الحقيقى للمتهم

وأشار إلى أنه سوف يطلب من هيئة المحكمة إجراء كشف من خلال الطب الشرعي لتوضيح عمر المتهم الحقيقي، حيث يساوره شك شديد حول عُمْر مرتكب الواقعة والذى من المرجح أنه ليس طفلا وذلك لضخامة جثمانه الذي يتجاوز مرحلة الطفولة.



بداية حدوث الجريمة

وكانت محافظة الإسماعيلية شهدت أوائل شهر أكتوبر الماضي 2025 حادثة بشعة، حيث أقدم طالب في المرحلة الإعدادية على قتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء بمنشار كهربائي داخل منزله بمنطقة المحطة الجديدة، وذلك بالتزامن مع تغيب زميله عن المنزل وقيام والد الضحية بتحرير محضرًا في الشرطة بتغيب نجله.



إخطار بالعثور على أشلاء بشرية

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا بالعثور على أشلاء بشرية في محيط متجر شهير، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن الضحية طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، ويدرس في إحدى المدارس الإعدادية بالمحافظة كان والده قد أبلغ السلطات بتغيبه عن المنزل.



وكشفت تحريات إدارة البحث الجنائي أن مرتكب الجريمة زميله بالمدرسة، ويبلغ من العمر 13 عامًا، وقد قام باستدراجه إلى منزل قديم يقطنه بقلب منطقة المحطة الجديدة بحي أول الإسماعيلية.





وأوضحت التحقيقات أن المتهم انهال على صديقه ضربًا بشاكوش عقب مشادة نشبت بينهما حتى فارق الحياة، ثم استخدم منشارًا كهربائيًا كان يخص والده النجار، لتقطيع جثمان الضحية إلى 6 أجزاء.



كاميرات المراقبة تظهر لحظات تحرك المتهم

وأظهرت كاميرات المراقبة لحظات تحرك المتهم، وهو ينقل الأشلاء داخل أكياس وحقائب، حيث قام بإلقائها في منطقتين خلف وبالقرب من أحد المتاجر الشهيرة بمدينة الإسماعيلية، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.



وتم تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية لتحديد هوية الجاني، وبعد تحليل تسجيلات الكاميرات وجمع الأدلة، نجحت القوات في ضبط الطفل المتهم بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة.



وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الجريمة لمعاينته، كما أمرت بنقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، وبدء التحقيقات الموسعة لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.



وبعد التحقيقات التي استمرت لعدة أيام اعترف المتهم بحدوث خلاف بينه وبين المجني عليه استدرجه على إثره إلى منزل في منطقة المحطة الجديدة، واعتدى عليه بشاكوش حديدي على رقبته ورأسه، قبل أن يستكمل ويسدد له عدة ضربات باستخدام سكين كبير.



تقطيع الجثمان إلى 6 أجزاء

كما اعترف المتهم بحسب مذكرة الطب الشرعي التي وصفت حال جثمان المجني عليه بتقطيعه إلي 6 أجزاء تضمنت الساقين واليدين وتقطيع الجزع الي جزئين في محاولة لإخفاء معالم جريمته التي تعد الأكثر بشاعة فى تاريخ الجريمة بالإسماعيلية.



وأضاف المتهم أنه قام بالتحضير للجريمة عبر التوجه إلى صيدلية لشراء جوانتيات، وشراء أكياس سوداء لوضع الجثة فيها حتى لا يراها أحد عند التخلص منها، على حد قوله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.