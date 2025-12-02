وزير الخارجية: ننفذ برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على الأراضي المصرية

18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إننا ننسق مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مؤتمر إعادة إعمار غزة.

مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية

وأوضح خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى برلين، أن مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية.

ونوه عبد العاطى إلى أن مصر تنفذ برامج لتدريب الشرطة الفلسطينية على الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تمكين الشرطة الفلسطينية من العمل بغزة لإنهاء الفراغ الأمني.

مصر مستعدة للتشاور مع الدول الأوروبية بشأن تدريب الشرطة الفلسطينية

وأعرب وزير الخارجية عن استعداد مصر للتشاور مع الدول الأوروبية بشأن تدريب الشرطة الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب للسلام

وأشار إلى أن إعادة إعمار غزة جزء لا يتجزأ من خطة ترامب للسلام، موضحًا أنه يتم العمل على تحويل الهدنة الحالية إلى مسار للوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وركز على أنه يوجد تنسيق مصري أمريكي أوروبي لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة.

