الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية الألماني: مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط ومعبر مهم نحو أفريقيا

يوهان فاديفول وزير
يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانى، فيتو
18 حجم الخط

أكد يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانى، ضرورة نزع سلاح حماس كشرط أساسي لتهدئة الوضع في غزة، مطالبًا بتسليم جميع جثامين المحتجزين في غزة.

ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته الحالية إلى برلين.

وشدد  وزير الخارجية الألماني على ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة.

مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر

وأضاف: "مستعدون لدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر".

وأوضح أن ألمانيا تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مثمنًا التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط .

وأشاد بالوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بـ غزة.

وركز على أن مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط ومعبر مهم نحو إفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعادة اعمار غزة غزة نزع سلاح حماس المصريين بالخارج برلين بدر عبد العاطي تسليم جميع جثامين المحتجزين سلاح حماس

مواد متعلقة

وزير الخارجية لرؤساء مراكز الأبحاث الألمانية: مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي

وزير الخارجية يشارك فى منتدى أعمال لغرفة الصناعة والتجارة واتحاد الصناعات الألمانية

وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى نظيره الباكستاني (صور)

وزير الخارجية يتوجه إلى باكستان لبحث التطورات الإقليمية والدولية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

وزير العمل يقرر إيقاف نشاط 11 شركة لإلحاق العمالة بالخارج لمخالفتها أحكام القانون

شاهد بالمجان، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام الكويت بكأس العرب

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

اليوم العالمي لإلغاء الرق، هكذا أغلقت الشريعة الإسلامية أبواب العبودية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads