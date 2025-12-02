وزير الخارجية الألماني: مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط ومعبر مهم نحو أفريقيا

18 حجم الخط

أكد يوهان فاديفول وزير الخارجية الألمانى، ضرورة نزع سلاح حماس كشرط أساسي لتهدئة الوضع في غزة، مطالبًا بتسليم جميع جثامين المحتجزين في غزة.

ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال زيارته الحالية إلى برلين.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة تهيئة الوضع لقوة الاستقرار الدولية لنشر الأمن في غزة.

مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر

وأضاف: "مستعدون لدعم مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرر أن تستضيفه مصر".

وأوضح أن ألمانيا تعمل على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مثمنًا التعاون مع مصر في قضايا الشرق الأوسط .

وأشاد بالوساطة المصرية لتحقيق الاستقرار بالمنطقة وحل النزاع بـ غزة.

وركز على أن مصر شريك استراتيجي في الشرق الأوسط ومعبر مهم نحو إفريقيا.

