وزير الخارجية: مؤتمر إعادة إعمار غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة سيكون برئاسة مصرية أمريكية.

الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني في برلين.

وقال عبد العاطى: “ شارفنا على الانتهاء من المرحلة الأولى لخطة ترامب بشأن غزة”، مشيرًا إلى ضرورة إدخال مزيد من المساعدات إلى غزة بكميات أكبر ودون قيود.

ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأكد على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة.

كما أكد وزير الخارجية أن التسوية السياسية للقضية الفلسطينية هي الضمان الوحيد لاستقرار المنطقة، رافضًا تقسيم قطاع غزة ومطالبًا بضرورة تجسيد الدولة الفلسطينية.

وبشأن العلاقات المصرية الألمانية أوضح عبد العاطى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات مع ألمانيا للوصول إلى آفاق أرحب، وعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

تعاون مصري ألماني مكثف لتعميق العلاقات الاقتصادية

ونوه إلى أن هناك تعاون مصري ألماني مكثف لتعميق العلاقات الاقتصادية، مشددًا على ضرورة جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية وتوطين الصناعة.

وأشار عبد العاطى إلى أن مصر لديها إمكانات هائلة تعكس تنوع الاقتصاد المصري كقاعدة إنتاجية كبيرة.

