وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة

18 حجم الخط

قال الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إن مصر ترفض الإجراءات الإثيوبية الأحادية بشأن سد النهضة.

جلسة حوارية بالعاصمة برلين

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع يوهان فاديفول وزير الخارجية الألماني خلال زيارته إلى برلين.

الأمن المائي والتطورات في حوض النيل

جدير بالذكر أن وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج شارك اليوم في جلسة حوارية بالعاصمة برلين نظمته مؤسسة Körber Stiftung الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المراكز البحثية البارزة في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من صناع السياسات والخبراء المعنيين بالشئون الدولية.

عرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي.

وشدد على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقًا للقانون الدولي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.