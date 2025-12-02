وزير الخارجية لرؤساء مراكز الأبحاث الألمانية: مصر ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي

18 حجم الخط

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم في جلسة حوارية بالعاصمة برلين نظمته مؤسسة Körber Stiftung الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء وممثلي المراكز البحثية البارزة في ألمانيا، إلى جانب مجموعة من صناع السياسات والخبراء المعنيين بالشئون الدولية.

الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية

استعرض الوزير عبد العاطي خلال الجلسة رؤية مصر الشاملة تجاه المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. واستعرض الثوابت المصرية إزاء القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف النار في غزة، استنادًا إلى خطة الرئيس الأمريكي "ترامب"، وكذلك أهمية المضي قدمًا في تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ بشأن غزة ونشر قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة في إطار حفظ السلام. كما شدد على ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى سكان القطاع في ظل الوضع الإنساني بالغ التدهور.

الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى التطورات في عدد من الملفات الإقليمية، ومن بينها الأوضاع في السودان وسوريا ولبنان وليبيا، مستعرضا جهود مصر الرامية لدعم الاستقرار والحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية.

الأمن المائي والتطورات في حوض النيل

وفي سياق متصل، عرض الوزير عبد العاطي الرؤية المصرية بشأن الأمن المائي والتطورات في حوض النيل، مؤكدًا رفض الإجراءات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي.

وشدد على أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها المائي وفقًا للقانون الدولي.

شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول سبل تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستقرار في الشرق الأوسط، حيث أكد أن مصر ستواصل دورها البناء عبر بناء جسور التعاون بين مختلف الدول، والتزامها بدعم مقاربات شاملة لحل الأزمات الإقليمية وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

