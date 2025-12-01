وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

18 حجم الخط

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم إلى برلين في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الألمانى ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعى القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصرّ وألمانيا

كما يشارك وزير الخارجية فى منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.