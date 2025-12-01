الإثنين 01 ديسمبر 2025
وزير الخارجية يتوجه إلى ألمانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

 توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم إلى برلين في زيارة ثنائية، حيث من المقرر أن يلتقي مع نظيره الألمانى ويعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين والبرلمانيين، وممثلي المراكز البحثية وصانعى القرار لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى مختلف المجالات، وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصرّ وألمانيا 

 كما يشارك وزير الخارجية فى منتدى أعمال بحضور رؤساء مجالس إدارة أبرز الشركات الألمانية لتناول مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

