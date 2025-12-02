موعد مباراة مصر والكويت في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العرب

18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب الكويت، في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب

تقام مباراة منتخب مصر ضد الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت قطر.

مجموعة مصر في كأس العرب

وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر

يسعى منتخب مصر لتحقيق انطلاقة قوية في البطولة وتحقيق الفوز على منتخب الكويت وحصد الثلاث نقاط، لحسم صدارة المجموعة مبكرا وتعزيز حظوظه في المنافسة علي اللقب العربي، الي جانب توجيه رسالة للمنافسين بأن الفراعنة جاءوا الي الدوحة للمنافسة علي اللقب

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضًا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – مروان حمدي.

