تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الكويت في بداية مشواره بكأس العرب

منتخب مصر المشارك
يخوض منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، أولى مبارياته أمام منتخب الكويت، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة بالبطولة. 

تشكيل منتخب مصر الأقرب لمواجهة الكويت

استقر حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر على التشكيلة الأساسية، التي يعتزم الدفع بها أمام منتخب الكويت، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأصبح من المؤكد أن يدخل منتخب مصر مباراته اليوم أمام الكويت بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: كريم فؤاد - رجب نبيل - محمود حمدي الونش - أكرم توفيق.

الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - محمد النني.

الهجوم: إسلام عيسى - محمد شريف (مروان حمدي) - مصطفى سعد ميسي.

حلمي طولان، فيتو

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الكويت

واختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب أمس الإثنين استعداداته لمواجهة الكويت في مستهل مشواره ببطولة كأس العرب 2025 بقطر

مران خفيف لمنتخب مصر استعدادًا لمواجهة الكويت

وجاء المران خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع في اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

طولان يضع اللمسات النهائية لخطة مواجهة الكويت

وحرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

يدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

