دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

رغم أنه لا يوجد دعاء محدد عن السيدة نفيسة إلا أن البعض روى وردد أدعية وأحاديث ورد بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البعض على لسانها.

وفيما يلي نستعرض معكم ما روي عن دعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب.

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟

مسجد السيدة نفيسة

من جانبه قال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنها رضي الله عنها وأرضاها ماتت وهي صائمة، وحفرت قبرها بيدها، وختمت فيه القرآن عدة مرات.

وعن حياتها، قال إنها كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة كانت أكثرها وهي تمشي على قدميها، كانت تذهب إلى الكعبة، وتتعلق بأستارها، وتقول: إلهي مَتّعتني، وفرّحتني برضاك عنّي، فلا تسبب لي حجابًا يبعدني عنك، وكانت تردد هذا الدعاء المشهور عنها: "كم حارَبَتني شدةٌ بجيشِها، فضاقَ صَدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيِستُ من زوالها، جاءتني الألطاف تسعى بالفرج ".

كانت صائمة لا تترك الصيام، ولا تترك قراءة القرآن، كانت تختمه كل يوم مرة، وكانت تقوم الليل كجَدّها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنها أصبحت نحيفة، وضَعُف جسدها بسبب كثرة الصيام، وبسبب قيام الليل، وختم القرآن كل يوم مرة، فقالت لها بنت أخيها ارفقي بنفسك، فكانت تقول لها أمامي عقبات لا يقطعهُن إلا الفائزون.

وانتقلت رضي الله عنها وأرضاها إلى جوار ربها وهي صائمة يوم 15 رمضان، كان موافق يوم الجمعة، وجاءها الطبيب وأشار عليها بالإفطار فرفضت وقالت “اصرفوا الطبيب عني، مضيت أكثر من 20 عامًا أتمنى من الله أن أموت وأنا صائمة فكيف تعرض عليّ الإفطار في رمضان”، وانتقلت إلى جوار ربها قيل وهي تتلو من سورة الأنعام قول الله تعالى:" كتب ربكم على نفسه الرحمة"، وقيل وهي تتلو قول الله تعالى:" لهم دار السلام عند ربهم وهو وليّهم بما كانوا يعملون".

وقال الإمام الذهبي، رضي الله عنه: إن الدعاء في روضتها مستجاب، والسيدة نفيسة وهي واحدة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة، أكثرها وهي تمشي على قدميها.

دعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب

وروى البعض هذا الدعاء ونسبه الي السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب.

يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة كأن ينوي مثلًا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي:

- سورة الفاتحة: مرة واحدة.

- سورة الإخلاص: إحدى عشرة مرة.

- كلمة "سبحان الله" إحدى عشرة مرة.

- ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها ترددهما –ثماني عشرة مرة- وهذان البيتان هما:

كـم حاربتني شدةٌ بجيشها فضاقَ صدري من لقاها وانزعج

حتى إذا أيسْتُ من زوالها جاءتني الألطافُ تسعى بالفـرج.

