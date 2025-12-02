الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مسجد السيدة نفيسة،
مسجد السيدة نفيسة، فيتو
18 حجم الخط

 رغم أنه لا يوجد دعاء محدد عن السيدة نفيسة إلا أن البعض روى وردد أدعية وأحاديث ورد بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه البعض على لسانها.

وفيما يلي نستعرض معكم ما روي عن دعاء  السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب.

هل الدعاء عند قبر السيدة نفيسة مستجاب؟ 

 

الدعاء في روضتها مستجاب كيف كانت حياة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها؟

مسجد السيدة نفيسة

 

 من جانبه قال الدكتور على الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إنها رضي الله عنها وأرضاها ماتت وهي صائمة، وحفرت قبرها بيدها، وختمت فيه القرآن عدة مرات.

وعن حياتها، قال إنها كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة كانت أكثرها وهي تمشي على قدميها، كانت تذهب إلى الكعبة، وتتعلق بأستارها، وتقول: إلهي مَتّعتني، وفرّحتني برضاك عنّي، فلا تسبب لي حجابًا يبعدني عنك،  وكانت تردد هذا الدعاء المشهور عنها: "كم حارَبَتني شدةٌ بجيشِها، فضاقَ صَدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيِستُ من زوالها، جاءتني الألطاف تسعى بالفرج ".

كانت صائمة لا تترك الصيام، ولا تترك قراءة القرآن، كانت تختمه كل يوم مرة، وكانت تقوم الليل كجَدّها صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنها أصبحت نحيفة، وضَعُف جسدها بسبب كثرة الصيام، وبسبب قيام الليل، وختم القرآن كل يوم مرة، فقالت لها بنت أخيها ارفقي بنفسك، فكانت تقول لها أمامي عقبات لا يقطعهُن إلا الفائزون.

وانتقلت رضي الله عنها وأرضاها إلى جوار ربها وهي صائمة يوم 15 رمضان، كان موافق يوم الجمعة، وجاءها الطبيب وأشار عليها بالإفطار فرفضت وقالت “اصرفوا الطبيب عني، مضيت أكثر من 20 عامًا أتمنى من الله أن أموت وأنا صائمة فكيف تعرض عليّ الإفطار في رمضان”، وانتقلت إلى جوار ربها قيل وهي تتلو من سورة الأنعام قول الله تعالى:" كتب ربكم على نفسه الرحمة"، وقيل وهي تتلو قول الله تعالى:" لهم دار السلام عند ربهم وهو وليّهم بما كانوا يعملون".

وقال الإمام الذهبي، رضي الله عنه: إن الدعاء في روضتها مستجاب، والسيدة نفيسة وهي واحدة من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متعلقة دائما بالله سبحانه وتعالى، حجّت ثلاثين حجة، أكثرها وهي تمشي على قدميها.

 

دعاء السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب

 وروى البعض هذا الدعاء ونسبه الي السيدة نفيسة رضي الله عنها لدفع الشدائد وإزالة الكرب.
يقول الشخص: أدعو بدعاء السيدة نفيسة على نية مخصوصة كأن ينوي مثلًا دفع بلية أو شدة ومكروه، ثم يقرأ ما يلي:
- سورة الفاتحة: مرة واحدة.
- سورة الإخلاص: إحدى عشرة مرة.
- كلمة "سبحان الله" إحدى عشرة مرة.
- ثم يذكر القائل هذين البيتين اللذين كانت السيدة الولية نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها ترددهما –ثماني عشرة مرة- وهذان البيتان هما:
كـم حاربتني شدةٌ بجيشها  فضاقَ صدري من لقاها وانزعج
حتى إذا أيسْتُ من زوالها  جاءتني الألطافُ تسعى بالفـرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيدة نفيسة رضى الله عنها النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبر السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة سورة الفاتحة دعاء السيدة نفيسة السيدة نفيسة

مواد متعلقة

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مسجد السقيا بالمدينة المنورة وقصة بنائه وفضله

أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب

بالمساحة والأرقام، أكبر 6 مساجد في مصر والسعودية

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

الأكثر قراءة

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

المصريون في الخارج يدلون بأصواتهم في 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الخيار 5 جنيهات وانخفاض 3 أصناف منها الطماطم

انخفاض كبير في القاهرة والصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء بمصر

6450 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء

الذئب الصيني المقاتل مفاجأة معرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العسل الأسود في المنام وعلاقته بقرب سماع أخبار سارة

دعاء السيدة نفيسة لدفع الشدائد وإزالة الكرب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads