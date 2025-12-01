السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

18 حجم الخط

يحتفل أبناء الطرق الصوفية الأربعاء المقبل بمولد السيدة نفيسة رضي الله عنها، طبقا لما أعلنته المشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك بمحيط مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.

ومقام السيدة نفيسة بمنطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، أحد أهم مقامات آل البيت في العالم الإسلامي.

وخلال السطور التالية نتعرف على بعض من سيرة السيدة نفيسة وألقابها ومعنى اسمها.

في ذكرى مولدها، السيدة نفيسة وألقابها ومعنى اسمها، فيتو

معنى اسم نفيسة وأهم صفاتها

اسم نفيسة هو اسم عربي مؤنث، يعني "الشيء الثمين والغالي"، ويُستخدم لوصف الفتاة ذات القيمة العالية والمكانة المميزة.أما صفات حاملة اسم نفيسة فإنها تعني ذات قيمة عالية في عيون من يعرفها. طموحة تسعى دائمًا للتميّزوالأنيقة وتهتم بمظهرها، ذكية وذات رأي حكيم، لديها شخصية قوية ولكنها لطيفة محبة للخير وتسعى لمساعدة الآخرين.تحب الثقافة والاطلاع.وفية ومخلصة في علاقاتها.

ألقاب السيدة نفيسة رضي الله عنها:

1- نفيسة الدارين لشفقتها ورحمتها وبرها لذويها.

2- نفيسة العلم كان يرجع إليها في المشكلات، وتشد إليها الرحال من أطراف البلاد في طلب العلم وأنها تعلمت القراءة والكتابة قبل أن تبلغ السابعة من عمرها وقد ساعدها ذلك علي أن تحفظ القران وتجيده في سن مبكرة.

3- نفيسة الطاهرة لطهارتها وتعبدها، وهي السيدة العظيمة العابدة التقية الطاهرة.

4- نفيسة العابدة لعبادتها، وتقواها إذ كانت من العابدات الصالحات تصوم نهارها، وتقوم ليلها وقد حجت ثلاثين حجة أكثرها، وهي ماشية وكانت تتعلق بأستار الكعبة وتقول ” إلهي وسيدي ومولاي متعني وفرحني برضاك عني فلا تسبب لي سببا يحجبك عني،

5- نفيسة العلوم وقد اشتهرت به السيدة نفيسة رضي الله عنها بسبب نفاسة علمها لأن العلم نوعان علم موهوب وعلم مكتسب والسيدة نفيسة كان علمها موهوبا من الله بالإضافة إلى العلم المكتسب الذي تعلمته في المدينة.

6 - كريمة الدارين: وذلك لأنها ولدت بمكة عام ونشأت بالمدينة في جو يسوده العلم والورع والتقوى، وفي وسط يزخر بالعلماء والعبّاد والزهّاد… فقرأت القرآن وحفظته، ودرست العلم ووعته، وسمعت مسائل الحديث والفقه ففهمتها ودفنت في مصر.

وقيل إنها سميت كريمة الدارَيْن أيضا لزواجها من إسحاق المؤتمن، حيث اجتمع نور الحسن والحُسَين، وأصبحت السيدة نفيسة كريمة الدارَيْن، فالسّيدة نفيسة جدُّها الإمام الحسن، وإسحاق المؤتمن جدّه الإمام الحسين رضي الله عنهما

حفيدة رسول الله

والسيدة نفيسة رضي الله عنها تحظى بمكانة كبيرة في قلوب المصريين، فهي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ولدت في المدينة المنورة سنة 145هـ ونشأت في بيت النبوّة، واشتهرت بالزهد والعلم حتى لُقبت بـ “نفيسة العلم”.

زوجها وأبناؤها

والسيدة نفيسة، هي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر أوليائه الصالحين في مصر.. وزوجها هو إسحاق المؤتمن بن الإمام جعفر الصادق، وكان للسيدة نفيسة رضى الله عنها من زوجها "إسحاق المؤتمن بن جعفر" ولدان هما "القاسم وأم كلثوم".

قدومها إلى مصر

قدِمت السيدة نفيسة إلى مصر سنة 193هـ مع زوجها فأحبّها أهل مصر لعلمها وتقواها، قبل أن يقدم إليها الإمام الشافعي بخمس سنوات، واستقبلها أهل مصر بالتكبير والتهليل، وأخذوا يقبلون عليها يلتمسون منها العلم حتى ازدحم وقتها، وكادت تنشغل عما اعتادت عليه من العبادات، فخرجت على الناس قائلة: "كنتُ قد اعتزمت المقام عندكم، غير أني امرأة ضعيفة، وقد تكاثر حولي الناس فشغلوني عن أورادي، وجمع زاد معادي، وقد زاد حنيني إلى روضة جدي المصطفى".

ففزع الناس لقولها، وأبَوا عليها رحيلها، فخرج الألوف... بل المدينة كلها تتوسط لدى زوجها لتقبل البقاء بينهم، ولا تغادرهم.

حتى تدخَّل والي المدينة "السَّري بن الحكم بن يوسف" فوهبها دارًا واسعة، ثم حدد يومين أسبوعيًّا يزورها الناس فيهما؛ طلبًا للعلم والنصيحة، لتتفرغ للعبادة بقية الأسبوع، فقبلت السيدة "نفيسة العلم" وساطة أهل مصر، ورضيت وبقيت بينهم.

في ذكرى مولدها، السيدة نفيسة وألقابها ومعنى اسمها، فيتو

قادت السيدة نفيسة رضي الله عنها ثورة الناس على ابن طولون لمّا استغاثوا بها من ظلمه، وكتبت ورقة، فلما علمت بمرور موكبه خرجت إليه، فلما رآها نزل عن فرسه، فأعطته الرقعة التي كتبتها وفيها: "ملكتم فأسرتم، وقدرتم فقهرتم، وخوّلتم ففسقتم، ورُدَّت إليكم الأرزاق فقطعتم، هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار نفّاذة غير مخطئة، لا سيّما من قلوب أوجعتموها، وأكباد جوّعتموها، وأجساد عرّيتموها، فمحال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم، اعملوا ما شئتم فإنَّا إلى الله متظلِّمون، وسيعلم الذين ظلموا أيَّ منقلب ينقلبون"! يقول القرماني: فعدل من بعدها ابن طولون لوقته.

علمها وسبب إجابة الدعاء عندها

وكانت تُدرّس القرآن والحديث، ويقصدها الناس للاستشارة والدعاء. وقد اشتهرت السيدة نفيسة بالصبر والورع وعُرفت بكثرة العبادة والصيام والقيام، حتى لُقبت بـ "نفيسة العلم"، ويقصد مسجد ومقام السيدة نفيسة الملايين من المسلمين بداخل مصر وخارجها لمقامها الشريف ونسبها الطاهر الممتد لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان الإمام الشافعي، الذي أسس المذهب الشافعي، من أشد المعجبين بها، وأحد تلامذتها، ويقال إنه كان يزورها ويطلب منها الدعاء والنصح. وعندما اشتد المرض عليه، أوصى أن يُصلى عليه في بيت السيدة نفيسة، مما يدل على مدى الاحترام والتقدير الذي كان يكنه لها.

ويقال إنها قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل لتجلس فيه وتقرأ القرآن فيه، وأنها قرأت فيه المصحف مائة وتسعين مرة وهي تبكي بكاءً شديدًا، وكانت من سيدات العلم فى العالم الإسلامى، واشتهرت بإجابة دعاءها حتى كان الإمام الشافعى يرسل لها دوما لتدعو الله له كلما نزلت به نازلة، ولما حضرها الموت كانت صائمة ورفضت أن تفطر وقالت لقد سألت الله أن يقبضنى إليه صائمة.

وكانت تقرأ فى سورة الأنعام فلما وصلت إلى قوله تعالى "لهم دار السلام عند ربهم" ففاضت روحها الطاهرة إلى بارئها سنة 208 هـ، واشتهر قبرها بإجابة الدعاء عنده وقد نص على ذلك الحافظ الذهبى رحمه الله،

ويقال إن السيدة نفيسة حجت 30 حجة أدت معظمها وهى سائرة على الأقدام، وكانت فيها تتعلق بأستار الكعبة وتقول: "إلهى وسيدى ومولاى متعنى وفرحنى برضاك عنى، ولا تسبب لى سببًا يحجبك عني".

وتقص زينب ابنة أخيها يحيى المتوج طرفًا من حياة عمتها فتقول: خدمت عمتى نفيسة أربعين سنة فما رأيتها نامت الليل ولا أفطرت بنهار إلا فى الأعياد، فقلت لها أما ترفقين بنفسك فقالت كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبات لا يقطعها إلا الفائزون.

وأضافت زينب: كانت عمتى تأكل فى كل ثلاثة أيام أكلة واحدة،

وقد جاءت إلى مصر مع زوجها وأبيها وابنها وبنتها، وكان عمر السيدة نفيسة 48 سنة.

وكان قدومها يوم السبت الموافق 26 من رمضان عام 193 هجرية لزيارة من كان بمصر من آل البيت بعد أن زارت بيت المقدس وقبر الخليل، ولما علم الناس فى مصر بنبأ قدومها خرجوا لاستقبالها فى مدينة العريش أعظم استقبال ثم صحبوها إلى القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.