دعاء الصباح ، من الأدعية التي يبحث عنها الأشخاص، من أجل ذكرها في بداية الصباح، وغالبًا ما تتضمن عبارات التوكل على الله سبحانه وتعالى، وطلب البركة في الرزق والصحة والعافية، كما يقوم البعض بإرساله إلى الأهل والأصدقاء، ليتشاركوا الثواب في ترديد الدعاء بشكل عام، وخلال السطور القادمة نستعرض معكم بعض أدعية الصباح لطمأنة القلوب وكشف الكروب.

دعاء الكرب من أكثر الأدعية لطمأنة القلوب

علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاء الكرب، وهو أن يقول الإنسان (لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش العظيم).

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (إذا خِفت سلطانًا أو غيره فقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك، وجل ثناؤك).



ومن الأذكار المهمة التي ينبغي المداومة عليها (الاستغفار) فإنه ما من عبد يقول بدعوة ذي النون إلا فرَّج الله عز وجل عنه، كما ورد بذلك الحديث، فقد حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى دعوة ذي النون، إذ قال: {لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين} قال الله تعالى: {فنجيناه من الغمِّ وكذلك نُنجي المؤمنين}.



أدعية الصباح لطمأنة القلوب

اللهم ارزقنا إجابة الدعاء.. وصلاح الأبناء وحسن الأداء وبركة العطاء.

اللهم أعطنا في صباحك هذا من الخير فوق ما نرجو.

اللهم في هذا الصباح سخّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا.

اللهم إني أعوذ بك من شر لساني، ومن شر نظري.

اللّهُمّ فِي هَذَا الصباح ارزقنَا الرِّضَا وَالقَناعة بِمَا قَسَمت لنا، وَاجْعَلنا مِن الشّاكرِين لِنعَمك عَلينَا، صباح الخير.

أشرق الصّبح فنظرت للسماء، وتذكّرت عظمة الخالق، وآمنت بقدرته يولج النّهار بالليل، ويولج الليل بالنهار، فسبحان الله العظيم.

الحمد لله بك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

الحمد لله على نعمة الصحة.

اللهم في هذا الصباح ادخل السكينة الى قلوبنا والمحبة في نفوسنا والابتسامة في وجوهنا والسعادة في بيوتنا وأجعل ذكرك لا يفارقنا.

اللهم إنا نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا وارزقنا التوفيق في أمورنا.

اللهم يا واهب الأرزاق أفتح لنا أبواب رزقك ويسر لنا أمرنا أحلى صباح لأحلى الأصدقاء.

اللهم إني أسألك في هذا الصباح أن تمطر على وعلى أصدقائي فرحا وسعادة لا تنتهي.

الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك.

اللهم اجعل في هذا الصباح فرجا لكل صابر وشفاءً لكل مريض واستجابة لكل دعاء.

