دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة، دعاء يوم الجمعة من الأمور المحببة إلي النفوس والتي رغبت فيه السنة النبوية، حيث يعد الدعاء يوم الجمعة من أفضل الأعمال في هذا اليوم.

وفي هذا الإطار وفي الجمعة الأولى من شهر جمادى الآخرة الأول نستعرض معكم دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج.

هل ورد عن النبي دعاء أول جمعة

لم يرد عن النبي الكريم ولا أحد من صحابته دعاء مخصوص في أول جمعة من أي شهر، لكن الثابت في السنة أن النبي الكريم كان من المكثرين من الأذكار والدعاء، وقد حفلت السنة النبوية بالعديد من المواقف التي دعا فيها الرسول، لذلك ارتأى البعض عدم تجاوز ذلك، فيما توسع البعض الآخر في الدعاء، وقالوا إنه مطلوب في كل وقت وحين.

فضل الدعاء وأثره على النفس

للدعاء أثر عظيم على طمأنينة القلب وانشراح الصدر والشعور بالسعادة، لأن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وبه ذهاب الهم والغم والضيق وحلول الفرج والسرور مكان ذلك، يقول ابن القيم رحمه الله: «والدعاء من أنفع الأدوية؛ وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه، أو يخففه وهو سلاح المؤمن».



دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

"ربي إني لما أنزلت إلىّ من خير فقير".

"اللهم إني اسألك أن ترزقني بزوج صالح يا كريم، اللهم دبر لي واختر لي فإني لا أحسن التدبير ولا أحسن الاختيار وارضني به يا رب العالمين".

اللهم إنّي أعوذ بك من بواري وتأخّر زواجي وبطئه وقعودي، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا أستحقّ كزوج وممّا آمل، وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.

اللهمّ إليك أشكو ضعف قوّتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ربّ العالمين، أنت ربّ المستضعفين، وأنت أرحم الرّاحمين، وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم عدو ملّكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي غير أنّ عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات، وصَلُح عليه أمر الدّنيا والآخرة، أن يحلَّ عليّ غضبك، أو أن ينزل بي سخطك، لك العُتبى حتّى ترضى.

اللهم ازرقني زوجًا صالحًا ويسّر لي أمري بالزواج، اللهم ارزقني الصبر والفرج القريب لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوّة إلّا بك.

اللهمّ زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهم زدني قربًا إليك، اللهمّ اجعلني من الصّابرين، اللهمّ اجعلني من الشّاكرين، اللهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي أعين النّاس كبيرًا، اللهمّ يا دليل الحائرين ويا رجاء القاصدين، يا كاشف الهموم يا فارج الغموم، اللهمّ زوّجنا وأغننا بحلالك عن حرامك يا الله يا كريم يا رب العرش المجيد، وارحمنا برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

بحقّ قولك: (وَاللَّـهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ)، وبحقّ قولك: (إِنَّ اللَّـهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، وقولك الحقّ: (بَدِيعُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ).

اللهمّ اجمع بيننا بالحق، وافتح بيننا بالحق، وأنت الفتّاح العليم، وقولك: (وَاللَّـهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً).

اللهم ارزقني زوجًا تقرّ به عيني وتقرّ بي عينه. اللهمّ إني أعوذ بك من تأخّر الزواج وبطئه، وأسألك أن ترزقني خيرًا ممّا استحق.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ في حكمك، عدلٌ في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، اللهم يسر أمري واشرح صدري وارزقني الزواج عاجلًا غير آجل.

هل دعاء تيسير الزواج مستجاب؟

دعاء تيسير الزواج ما هو إلا وسيلة للتقرب بها إلى الله لتيسير الزواج، ودعاء تيسير الزواج يحتاج إلى يقين كامل ونية خالصة بأن الله عز وجل قادر على تيسير هذا الأمر وهو دعاء مستجاب بإذن الله طالما تحققت فيه شروط وآداب الدعاء المستجاب.

