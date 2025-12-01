الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
إقبال كبير على تذاكر مباراة منتخبي مصر والكويت في كأس العرب

جماهير منتخب مصر،
كشف مسئولو بعثة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب “قطر 2025”، أن اليومين الماضيين شهدا إقبالا كبيرا من قبل الجماهير المصرية المقيمة في قطر وعدد من دول الخليج على حجز تذاكر مباراة مصر والكويت، التي تجمع الفريقين غدا على استاد لوسيل في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب، المقامة حاليا في قطر.

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر أن هذا الإقبال في الساعات الماضية على تذاكر المباراة من قبل الجاليات المصرية، ترك حالة من التفاؤل والدعم المعنوي الهائل بين أعضاء البعثة المصرية، واطمئنوا أن الفريق يحظى بدعم وحضور جماهيري كبير في لقاء الغد أمام الكويت.

منتخب مصر المشارك في كأس العرب، فيتو
منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة الكويت

اختتم منتخب مصر، المشارك في كأس العرب تدريباته اليوم بملعب القلعة استعدادًا لمواجهة منتخب الكويت على إستاد لوسيل غدًا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية من البطولة، والتى انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 18 ديسمبر الحالي.

مران خفيف لمنتخب مصر إستعدادا لمواجهة الكويت

وجاء المران خفيفًا بمشاركة جميع اللاعبين، بعد اكتمال الصفوف، بانضمام كل العناصر، التي شاركت مؤخرًا مع أنديتها في البطولات الأفريقية، وشهد جدية وحماسًا ورغبة من الجميع فى اللحاق بالتشكيلة الأساسية.

طولان يضع اللمسات النهائية لخطة مواجهة الكويت

وحرص حلمي طولان، المدير الفني، على وضع اللمسات النهائية ومراجعة التعليمات الأخيرة قبل مواجهة غدٍ، مطالبًا لاعبيه بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير المصرية.

طاقم حكام مباراة مصر والكويت

ويدير مباراة مصر والكويت، طاقم تحكيم بقيادة النرويجي إسبن إسكوس، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من: جان إيريك إنجان، مساعدًا أول، وإيزاك باشيفيكين، مساعدًا ثانيًا، وإسماعيل الفاتح، حكمًا رابعًا والهولندي دينيس هيجلر، حكمًا لتقنية الفيديو وأنطونيو جارسيا، حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.

