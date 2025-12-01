محمد عبد المنعم وقطة أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر في أمم أفريقيا

18 حجم الخط

شهدت قائمة منتخب مصر استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، استبعاد محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، وأحمد عاطف قطة نجم بيراميدز.

وتواجد محمد عبد المنعم رغم إصابته في القائمة المبدئية للفراعنة في أمم أفريقيا، قبل أن يقرر الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن استبعاده من المعسكر المقبل، بسبب الإصابة، ليتأكد غيابه عن البطولة.

كما يعد أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز أحد أبرز المستبعدين، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه، إلى جانب خروجه من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس العرب لدخوله في حسابات المنتخب الأول، ليتم استبعاده من المنتخبين.



إمام عاشور وياسر إبراهيم أبرز العائدين إلى قائمة منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

فيما عاد إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، إلى قائمة المنتخب حيث جاءت عودة نجم الأهلي بعد فترة غياب طويلة منذ إصابته مع الأهلي في كأس العالم للأندية، وبعدها إصابته بفيروس A.

وينطلق معسكر منتخب مصر، يوم 3 ديسمبر، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعاد إمام عاشور، إلى المشاركة مع الأهلي، بعد عودته من الإصابة بفيروس A، منذ بداية الموسم، حيث شارك في 3 مباريات هذا الموسم، وسجل هدفًا واحدًا.

كما شهدت قائمة منتخب مصر انضمام ياسر إيراهيم مدافع الأهلي، بعد غيابه عن المعسكر الأخير لتعرضه لإصابة مع الأحمرئز

ومن المفترض أن يلعب منتخب مصر، مباراة ودية أخيرة يوم 14 ديسمبر الجاري، أمام نيجيريا، قبل السفر إلى المغرب يوم 17.

ويلعب منتخب مصر، في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب كل من، جنوب أفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها بالمغرب في الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبل، حيث ينطلق معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي أحمد الشناوي مصطفى شوبير محمد صبحـي

الدفاع: محمد هاني أحمد عيــد رامي ربيعة، خالد صبحي ، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل ، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح

الوسط: مروان عطيـة حمدي فتحي مهند لاشيـن محمود صابر محمد شحاتة، إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود تريزيجيه إبراهيم عادل مصطفي فتحي عمر مرموش محمد صلاح

الهجوم: مصطفي محمد صلاح محسن أسامة فيصل.

قائمة منتخب مصر لمعسكر ديسمبر



أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن القائمة النهائية للاعبين التي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي يوم 11 ديسمبر من الشهر الجاري.

أضاف إبراهيم حسن أن الفريق سيبدأ يوم 3 ديسمبر بمعسكر مفتوح ثم الدخول في معسكر مغلق يوم 7 ديسمبر استعدادا لخوض ودية نيجيريا يوم 14 ديسمبر الحالي باستاد القاهرة، ثم السفر يوم 17 إلى المغرب استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

يبدأ منتخب مصر مبارياته ببطولة أمم أفريقيا يوم 22 ديسمبر بمواجهة زيمبابوي ثم جنوب أفريقيا يوم 26 وأنجولا يوم 29 ديسمبر في دور المجموعات.

