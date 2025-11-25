محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز ويؤكد جاهزيتها وتأمينها الكامل (صور)

18 حجم الخط

​أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمقار اللجان العامة المخصصة لتجميع وفرز أصوات الناخبين على مستوى المحافظة، والتي ستتولى مهام تجميع وفرز أصوات الناخبين بعد انتهاء العملية الانتخابية.

محافظ القليوبية يتفقد اللجان العامة للفرز ويؤكد: جاهزية تامة وتأمين شامل لضمان شفافية النتائج

وتابع محافظ القليوبية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لضمان سلامة وشفافية عملية الفرز حيث أكد المحافظ، خلال جولته اكتمال كافة المقار العامة لاستقبال صناديق الفرز الخاصة باللجان الفرعية.

وأوضح أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم اللوجيستي المتكامل لهذه المقار لضمان سير عملية الفرز دون انقطاع، حيث تم توفير مولد كهربائي احتياطي لكل مقر لضمان استمرار أعمال الفرز وعدم توقفها في حال انقطاع التيار الكهربائي.

​وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لتوفير التأمين الكافي للمقار وحماية صناديق الاقتراع، لضمان أعلى مستويات الأمان. كما شملت التجهيزات الداخلية التأكد من تجهيز القاعات الرئيسية للفرز بأثاث مناسب وإضاءة كافية، وتوفير كافة الأدوات الكتابية والمستلزمات اللوجيستية المطلوبة للقضاة والمشرفين.

​واختتم المحافظ تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأسمى من هذه الجولة والتجهيزات هو ضمان أعلى درجات الشفافية والدقة والانسيابية في المرحلة النهائية والحاسمة من العملية الانتخابية.

محافظ القليوبية يتابع لجان الفرز، فيتو

