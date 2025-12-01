الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 32 مخالفة في حملات تموينية بالقليوبية

حملات تموينية بالقليوبية،
حملات تموينية بالقليوبية، فيتو
18 حجم الخط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين. وأسفرت الحملات، التي قادها الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، عن ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وتحرير 32 مخالفة تموينية وجنائية خلال يوم واحد.

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون"

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 32 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بالقليوبية

ففي حملة مفاجئة بالقليوبية لإدارة تموين غرب شبرا الخيمة، تم ضبط 150 كجم أوراك و30 كجم صدور دواجن مجهولة المصدر داخل إحدى المنشآت، دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات للمخابز بالمنطقة ذاتها، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

ضبط 28 مخالفة متنوعة بالقليوبية 

وفي إدارات التموين بالقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر القليوبية  أسفرت الحملات عن ضبط 28 مخالفة متنوعة، حيث سجلت إدارة طوخ 16 مخالفة للمخابز لعدم مطابقة الخبز للمواصفات ونقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات، فيما حررت إدارة القناطر الخيرية 6 مخالفات تموينية لنقص الوزن ومخالفات النظافة، بينما سجلت شبين القناطر 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المنشآت التجارية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أيمن عطية محافظ القليوبية شبين القناطر غرب شبرا الخيمة محافظة القليوبية مديرية التموين بالقليوبية

مواد متعلقة

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

تحرير محضر ضد مرشح مستقل بسبب خرق الصمت الانتخابى في القليوبية

محافظ القليوبية يتابع جاهزية 6 لجان عامة مخصصة للفرز

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

حبس عامل مدرسة دولية اعتدى على تلاميذ بالإسكندرية 4 أيام

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

دولة التلاوة.. وشغفي الذي فتر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

مفتي الجمهورية: احتكار السلع بقصد زيادة الأسعار حرام شرعا ومجرم قانونا

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية
ads