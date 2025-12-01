ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 32 مخالفة في حملات تموينية بالقليوبية

18 حجم الخط

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملاتها الرقابية على الأسواق، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لإحكام الرقابة على السلع الغذائية وحماية صحة المواطنين. وأسفرت الحملات، التي قادها الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين، عن ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر، وتحرير 32 مخالفة تموينية وجنائية خلال يوم واحد.

ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر وتحرير 32 مخالفة في حملات تموينية مكثفة بالقليوبية

ففي حملة مفاجئة بالقليوبية لإدارة تموين غرب شبرا الخيمة، تم ضبط 150 كجم أوراك و30 كجم صدور دواجن مجهولة المصدر داخل إحدى المنشآت، دون بيانات أو مستندات تدل على مصدرها، فضلًا عن عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وتم تحرير محضر جنحة ضد صاحب المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 4 مخالفات للمخابز بالمنطقة ذاتها، تمثلت في إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

ضبط 28 مخالفة متنوعة بالقليوبية

وفي إدارات التموين بالقناطر الخيرية وطوخ وشبين القناطر القليوبية أسفرت الحملات عن ضبط 28 مخالفة متنوعة، حيث سجلت إدارة طوخ 16 مخالفة للمخابز لعدم مطابقة الخبز للمواصفات ونقص الوزن وعدم وجود قائمة تشغيل أو سجل زيارات، فيما حررت إدارة القناطر الخيرية 6 مخالفات تموينية لنقص الوزن ومخالفات النظافة، بينما سجلت شبين القناطر 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار داخل عدد من المنشآت التجارية.

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

