الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

متصدرا الدوري الإيطالي والإنجليزي، موعد مباراة إنتر ميلان وأرسنال والقناة الناقلة

الإنتر ضد أرسنال
الإنتر ضد أرسنال
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يحل أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي،  ضد إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

موعد مباراة أرسنال ضد الإنتر

وتقام مباراة أرسنال ضد إنتر ميلان في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري الأبطال، على ملعب جوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

القناة الناقلة لمباراة الإنتر ضد أرسنال

وتذاع مباراة إنتر ميلان وأرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس المالك والناقل الحصري لكل مباريات التشامبيونزليج في مصر والشرق الأوسط والعالم العربي، وتحديدا عبر قناة بي إن سبورتس 2.

ويحتل نادي أرسنال حاليًا صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، كما لم يخسر أي لقاء حتى الآن.

بينما يحتل إنتر ميلان المركز السادس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، وذلك بعد أن خاض 6 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مناسبات، ولم يتعادل في أي مواجهة، فيما خسر مباراتين.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتر أرسنال الإنتر ضد أرسنال مباراة الإنتر ضد أرسنال الإنترأمام أرسنال مباراة الإنتر أمام أرسنال الإنتر و أرسنال مباراة الإنتر و أرسنال إنتر ضد أرسنال إنتر أمام أرسنال إنتر و أرسنال دوري ابطال اوروبا دوري الابطال أسنال ضد الإنتر أرسنال أمام الإنتر إنتر ميلان ضد أرسنال انتر ميلان أمام أرسنال

مواد متعلقة

آرسنال يسقط في فخ التعادل السلبي أمام نوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي

إنتر ميلان يهزم أودينيزي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

فياريال وكايرات ألماتي يودعان دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السادسة
ads

الأكثر قراءة

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن آخر موعد للإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

المزايا والتخصصات المطلوبة، الحكومة تعلن عن 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية والهندسة ( فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية