لويس إنريكي يهاجم نجوم باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام موناكو

انتقد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاعبيه بعد الخسارة أمام موناكو صاحب الأرض (1-0)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأحرز الياباني تاكومي مينامينو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 68، بينما أكمل فريق موناكو اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80.



وصرح إنريكي بعد المباراة، قائلًا عبر قناة (ليج 1 بلس): "أهم ما يميز هذه المواجهة بالنسبة لي، هو كثرة الأخطاء التي ارتكبناها.. وعندما تلعب بهذا المستوى ضد هذا النوع من اللاعبين، أعتقد أننا لم نستحق المزيد".



وأضاف: "لا أتحدث أبدًا مع اللاعبين بعد المباراة، ليس هذا الوقت المناسب للحديث.. علينا مشاهدة المواجهة لتحليلها.. كانت هناك الكثير من الأخطاء، وارتكبنا العديد من الهفوات الفردية".

وأردف مدرب برشلونة وإسبانيا السابق: "لقد حاول كلا الفريقين اللعب بأقصى طاقتهما، لكننا اليوم لم نستحق الخروج بنتيجة إيجابية".

وبدأ لويس إنريكي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

لوكاس شوفالييه في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع وارن زاير إيمري وماركينيوس وويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، ثم ثلاثي الوسط جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، خلف الثلاثي الهجومي لي كانج إن وسيني مايولو وخفيتشا كفاراتسخيليا.

