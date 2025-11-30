الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لويس إنريكي يهاجم نجوم باريس سان جيرمان بعد الخسارة أمام موناكو

لويس إنريكي،فيتو
لويس إنريكي،فيتو
18 حجم الخط

انتقد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاعبيه بعد الخسارة أمام موناكو صاحب الأرض (1-0)، مساء السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الفرنسي.

وأحرز الياباني تاكومي مينامينو هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 68، بينما أكمل فريق موناكو اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد مدافعه الألماني تيلو كيرير في الدقيقة 80.

 


وصرح إنريكي بعد المباراة، قائلًا عبر قناة (ليج 1 بلس): "أهم ما يميز هذه المواجهة بالنسبة لي، هو كثرة الأخطاء التي ارتكبناها.. وعندما تلعب بهذا المستوى ضد هذا النوع من اللاعبين، أعتقد أننا لم نستحق المزيد".


وأضاف: "لا أتحدث أبدًا مع اللاعبين بعد المباراة، ليس هذا الوقت المناسب للحديث.. علينا مشاهدة المواجهة لتحليلها.. كانت هناك الكثير من الأخطاء، وارتكبنا العديد من الهفوات الفردية".

وأردف مدرب برشلونة وإسبانيا السابق: "لقد حاول كلا الفريقين اللعب بأقصى طاقتهما، لكننا اليوم لم نستحق الخروج بنتيجة إيجابية".

وبدأ لويس إنريكي اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

لوكاس شوفالييه في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع وارن زاير إيمري وماركينيوس وويليان باتشو ولوكاس هيرنانديز، ثم ثلاثي الوسط جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز، خلف الثلاثي الهجومي لي كانج إن وسيني مايولو وخفيتشا كفاراتسخيليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لويس إنريكي باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي

مواد متعلقة

الدوري الفرنسي، موناكو يفوز على باريس سان جيرمان بهدف مينامينو

الدوري الفرنسي، تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان وموناكو في الشوط الأول

التشكيل الرسمي لقمة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي

موناكو يتفوق على باريس سان جيرمان قبل قمة الدوري الفرنسي الليلة

الأكثر قراءة

أتلتيكو مدريد يهزم ريال أوفييدو 2-0 ويطارد الريال في وصافة الليجا

ارتفاع جديد في "كريستال وسلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع الضاني 35 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تفاصيل القبض على صانعي المحتوي "الأكيلانس وسلطانجي" للتشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط

بـ"الكف الصعيدي" والألعاب النارية، احتفالات حاشدة في إسنا بالأقصر بعد قرار إعادة انتخابات النواب (فيديو)

أخطأ في حق نفسه وزملائه، مدير الكرة بالزمالك يشن هجوما حادا على نجم الفريق

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

تعرف على مدة ساعات العمل وفقا للقانون الجديد

قانون التأمينات والمعاشات، تعرف على حالات الجمع بين المعاش والمرتب

لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم العالي، شروط الحصول على تأشيرة الحج (مستند)

قفزة في اليوريا العادي والمخصوص، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوائر الملغاة بأحكام الإدارية العليا بانتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية