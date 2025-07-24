الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

ناصر الخليفي
ناصر الخليفي

نفى مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تولي ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منصب رئيس شركة الكرة بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

الزمالك: لا مفاوضات ولا نية لتعاون من هذا النوع

وأكد المصدر في تصريح خاص، أن إدارة الزمالك لم تدخل في أي مفاوضات من أي نوع مع ناصر الخليفي أو ممثلين عنه، وأن كل ما أثير في هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أن النادي يركز حاليًا على إعادة الاستقرار الإداري والمالي.

دعوة للجماهير بعدم الانسياق وراء الشائعات

واختتم المصدر تصريحاته بدعوة جماهير الزمالك إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مؤكدًا أن أي قرارات رسمية سيتم إعلانها عبر القنوات الإعلامية المعتمدة للنادي.

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