ضبط 16 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

18 حجم الخط

شن المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية اليوم الإثنين، حملة على محطات تموين السيارات.

يأتى ذلك بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على حركة تداول المواد البترولية المدعمة.

حملات تموينية مكبرة على محطة تموين السيارات

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع منتج سولار كمية وقدرها ١٦٠٤٤ (ستة عشر ألف وأربعة واربعون لتر سولار)، وتحرير محضر تصرف منتج بنزين ٨٠ كمية وقدرها ١٢٥٤٠٤ (مائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة لتر بنزين ٨٠)، تحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل ٢١بترول، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.