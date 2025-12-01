الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 16 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسكندرية

ضبط 16 ألف لتر سولار
ضبط 16 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
18 حجم الخط

شن المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين بالإسكندرية اليوم الإثنين، حملة على محطات تموين السيارات.

أخطاء يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه، تعرف عليها

وزير الصحة يبحث مع الرئيس التنفيذي لمدينة اللقاحات مستجدات المشروع

يأتى ذلك بناء على توجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على حركة تداول المواد البترولية المدعمة.

حملات تموينية مكبرة على محطة تموين السيارات 

 وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تجميع منتج سولار كمية وقدرها ١٦٠٤٤ (ستة عشر ألف وأربعة واربعون لتر سولار)، وتحرير محضر تصرف منتج بنزين ٨٠ كمية وقدرها ١٢٥٤٠٤ (مائة وخمسة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة لتر بنزين ٨٠)، تحرير محضر عدم انتظام قيد بسجل ٢١بترول، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس جمال عمار وزارة التموين بالاسكندرية

مواد متعلقة

جامعة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع نادي قضاة جنوب سيناء

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل لهذا المستوى

نبأ سار في مران برشلونة الختامي قبل موقعة أتلتيكو مدريد

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads