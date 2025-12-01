مسلسلات مش مهم الاسم وميدتيرم بالمقدمة، أبرز الأعمال الفنية على "شاهد" في ديسمبر

18 حجم الخط

كشفت منصة شاهد عن الأعمال الدرامية والسينمائية المقرر عرضها خلال شهر ديسمبر عبر شاشتها، والتي تتنوع بين الدراما والأكشن والكوميديا والأنيميشن.

خريطة الأعمال الفنية في ديسمبر على شاهد

وتنطلق خريطة الأعمال التي تقدمها شاهد خلال شهر ديسمبر يوم 4 ديسمبر بفيلم الأكشن Chief of Station في عرض حصري على المنصة، ويشهد 7 ديسمبر إطلاق مجموعة من الأعمال المنتظرة، أبرزها المسلسل الرومانسي “مش مهم الاسم” في عرض أول وحصري والذي يشارك في بطولته الفنان معتصم النهار وأندريا طايع، إلى جانب الفيلم الوثائقي Zuckerberg, From Geek to Guru، والمسلسل المصري ميدتيرم في عرضه الأول ويضم المسلسل مجموعة من النجوم الشباب، بجانب ياسمين العبد كل من جلا هشام، زياد ظاظا، يوسف رأفت، دنيا وائل، إلى جانب عدد من مواهب برنامج "كاستينج"، منهم: أمنية باهي، إسلام خالد، مريم كرم، ميشيل مساك، وسيف محسن.

وتتواصل العروض يوم 11 ديسمبر مع فيلم الأكشن الشهير Men in Black: International، والمسلسل المصري لا ترد ولا تستبدل في عرض أول حصري والذي يشارك في بطولته دينا الشربيني وأحمد السعدني، إضافة إلى الفيلم الكوميدي جوازه توكسيك.

وفي 15 ديسمبر، تقدم المنصة جرعة من المرح العائلي مع فيلم الرسوم المتحركة Hotel Transylvania 3: Summer Vacation. أما يوم 18 ديسمبر فيشهد عرض الفيلم الكوميدي الحريفة: الريمونتادا.

كما تطلق المنصة في 21 ديسمبر مسلسل الدراما سنجل مازر فاذر في عرض أول وحصري، يليه في 24 ديسمبر مسلسل ليل ذو الطابع الرومانسي، قبل أن تختتم عروض الشهر في 25 ديسمبر بمسلسل أثر بارد في عرضه الأول والحصري.

