يستعد صناع مسلسل ورد وشوكولاتة لطرح آخر حلقتين من العمل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الفترة الماضية، إذ تصدر المسلسل قوائم المشاهدة وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مع كل حلقة جديدة تعرض.

وشهدت منصات التواصل تفاعلًا واسعًا من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بتطور الأحداث وأداء الأبطال، حيث تصدرت مشاهد من العمل “التريند” أكثر من مرة، وسط إشادات واسعة خاصة في ظل وجود بعض التشابهات مع إحدى الوقائع الحقيقية التي حدثت في الواقع.

موعد عرض آخر حلقتين من مسلسل ورد وشوكولاتة

ومن المنتظر عرض الحلقات الأخيرة من مسلسل ورد حصريا على منصة يانجو بلاي حيث ستطرح الحلقة 9 اليوم الخميس في تمام الساعة ١٢ بعد منتصف الليل.

بينما تعرض الحلقة الأخيرة غدا الجمعة في نفس التوقيت، ليختتم المسلسل أحداثه وسط ترقب كبير من المتابعين الذين ينتظرون معرفة نهاية الأحداث بعد تصاعد التوتر الدرامي في الحلقات السابقة.

مسلسل ورد وشوكولاتة

المسلسل من تأليف الكاتب محمد رجاء، وإخراج محمد العدل، ويستوحي “ورد وشوكولاتة” قصته من أحداث حقيقية شغلت الرأي العام في مصر.

وتدور قصة المسلسل حول مروة وهي إعلامية لامعة تقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، وتشتهر بأسلوبها الجريء في طرح القضايا الصادمة.

وخلال إحدى الحلقات، تلتقي بمحامٍ يُدعى صلاح، ليكون هذا اللقاء نقطة تحول كبرى في حياتها، حيث تقع في حبه رغم ماضيه الغامض وتعقيدات حياته، لتجد نفسها ممزقة بين قلبها وعقلها.

ومع مرور الوقت، تتلقى صدمة كبرى حين يقرر تركها والعودة إلى عائلته، فتبدأ رحلة مليئة بالصراعات لكشف الحقائق.

أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة

المسلسل يعرض عبر منصة “يانجو بلاي”، وهو مكون من 10 حلقات، ويُشارك في بطولته كل من محمد فراج وزينة، إلى جانب نخبة من ألمع النجوم من بينهم مها نصار وصفاء الطوخي.

