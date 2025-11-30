بعد طرح إعلان تشويقي للمسلسل، معلومات لا تعرفها عن أندريا طايع بطلة "مش مهم الاسم"

18 حجم الخط

طرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا لمسلسل "مش مهم الاسم"، استعدادًا لعرض العمل قريبًا، ولقد أثار هذا الإعلان تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور فنانة شابة تشارك في بطولة العمل أمام النجم معتصم النهار، مما دفع الكثير من المشاهدين للتساؤل عنها.

وهذه الفنانة الشابة هي الفنانة الأردنية أندريا طايع التي تتعاون مع معتصم النهار في بطولة هذا العمل الجديد، وتعد أندريا واحدة من الوجوه الصاعدة في الدراما العربية، حيث نجحت في لفت الأنظار منذ ظهورها الأول.

وأندريا هي فنانة من الأردن ولدت عام 2001 في عمان، بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح أثناء دراستها، وكانت انطلاقتها الحقيقية عبر مسلسل "مدرسة الروابي للبنات" حيث جسدت شخصية مريم في الموسم الأول، وظهرت كضيفة شرف في الموسم الثاني، أما مشاركاتها السينمائية فتقتصر فقط على فيلم Mond وهو عمل من إنتاج النمسا إنتاج العام الماضي 2024.

ويعد مسلسل مش مهم الاسم هو الخطوة الثانية لأندريا في عالم الدراما التليفزيونية بعد مدرسة الروابي للبنات، ومن المتوقع لها أن تلفت الأنظار خاصة أنها تشارك بدور البطولة أمام فنان كمعتصم النهار.

مسلسل "مش مهم الاسم"

ومسلسل "مش مهم الاسم" هو عمل رومانسي كوميدي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من ١٥ حلقة، وهو من إخراج ليال راجحة ومن تأليف كلوديا مرشليان وورشة الصباح للكتابة، ويشارك في المسلسل إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار والفنانة الشابة أندريا طايع عدد من النجوم على رأسهم رودريج سليمان ورولا بقسماتي وبياريت قطريب وإلياس الزايك.

مسلسل نفس

وعرض للفنان معتصم النهار مؤخرًا مسلسل نفس وشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عابد فهد، معتصم النهار، دانييلا رحمة، السا زغيب، احمد الزين.

وتدور أحداث العمل حول راقصة باليه تفقد بصرها تدريجيا، وتجد ضالتها في حب لاجئ سوري. لكن تحطم معارضة والدها أحلامها، ليمنحها أنسي، وهو صاحب المسرح الذي ترقص فيه، فرصة لبداية جديدة.ـ

