تستعد منصة Watch It لطرح عمل درامي جديد وهو مسلسل 2 قهوة، الذي يقدم حكاية اجتماعية مليئة بالمشاعر والتقلبات، ومع اقتراب موعد العرض، يزداد ترقب الجمهور لمعرفة تفاصيل العمل الجديد وما يحمله من مفاجآت.

موعد بدء عرض مسلسل 2 قهوة على Watch It

وتعرض منصة Watch It مسلسل "2 قهوة" بداية من يوم الجمعة المقبل 28 نوفمبر.

أبطال مسلسل 2 قهوة

مسلسل "2 قهوة" من بطولة الفنان أحمد فهمي والفنانة مرام علي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم مي القاضي، نانسي صلاح، محسن محيي الدين، إسماعيل فرغلي، حازم إيهاب، إيهاب فهمي، أحمد الشامي، هبة الأباصيري، وعمر رياض.

تدور أحداث المسلسل حول يحيى الوكيل، وهو شاب وسيم في آخر الثلاثينات من العمر من جذور صعيدية، عاش بالقاهرة أثناء فترة تعليمه العالي واستقر بها وصار كاتبًا وإعلاميًا شهيرًا وله برنامج توك شو شهير ويقع في حب فتاة ارستقراطية تدعى نيللي تمتلك كافيه راقي في منطقة الزمالك والتي بادلته نفس المشاعر واندمج كلاهما سريعًا بعد أن اكتشفا نقاط تشابه كثيرة تصل لحد التطابق فيما بينهما، ومع مرور الوقت وانغماسه بشكل أكبر في حياتها يكتشف العديد من التضاد في الأفكار، ويزيد الأمر صعوبة بعد أن تعود طليقة يحيى وهي راغبة في العودة إلى زوجها وابنتها وتتصاعد الأحداث.

