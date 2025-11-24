أحمد السعدني ودينا الشربيني يتصدران بوستر "لا ترد ولا تستبدل"

18 حجم الخط

كشفت منصة شاهد عن البوستر الرسمي لمسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، والذي يتصدره الفنان أحمد السعدني والفنانة دينا الشربيني، وأعلنت المنصة أن المسلسل سيتم عرضه قريبًا عبر شاشتها.

ونشرت المنصة بوستر العمل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت عبر حسابها على منصة انستجرام “مريضة تبحث عن متبرع ينقذ حياتها… إلى أي حد ممكن نروح عشان ننقذ حياة؟.. لا ترد ولا تستبدل قريبًا على شاهد”.

أبطال مسلسل لا ترد ولا تستبدل

مسلسل لا ترد ولا تستبدل يضم عددًا كبيرًا من النجوم، ومن أبرزهم: دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، فدوى عابد، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج مريم أبو عوف.

مسلسل لا ترد ولا تستبدل

وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تناقش بعض قضايا الأسرة والمجتمع والأزمات التي تحدث بين الأزواج.

وكانت منصة شاهد كشفت عن عدد من صور كواليس العمل، والتي أظهرت نظرات غامضة تجمع دينا الشربيني وأحمد السعدني في أحد مشاهد المسلسل، ويأتي طرح الصور لزيادة حماس الجمهور وتشويقهم لمتابعة المسلسل عند عرضه على المنصة.

