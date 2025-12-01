الإثنين 01 ديسمبر 2025
اكتست ملامحها بالحزن وأعلنت تركها للقناة على الهواء، سر مغادرة رولا الخطيب المفاجئة للعربية (فيديو)

رولا الخطيب تعلن
رولا الخطيب تعلن مغادرتها قناة العربية على الهواء، فيتو
على الهواء مباشرة قررت المذيعة اللبنانية رولا الخطيب أن تترك عملها في قناة "العربية والحدث"، بعد مسيرة امتدت عامين كمذيعة في القناة، و16 عامًا كمراسلة أولى في قناة العربية، حيث ظهرت رولا في أخر نشرة لها وكان يعلو وجهها ملامح الحزن، وأعلنت عن مغادرتها للقناة.

رولا الخطيب تغادر قناة الحدث والعربية بعد 16 عامًا من العمل

وكشفت رولا الخطيب، في آخر ظهور لها على قناة الحدث، التابعة لمجموعة أم بي سي السعودية، عن سر مغادرتها لقناة الحدث بعد عامين فقط من العمل كمذيعة في القناة والتي بدأتها في عام 2023.  

وفاجأت المذيعة اللبنانية رولا الخطيب، أمس الأحد، مشاهدي قناة "الحدث" بمغادرتها للقناة على الهواء مباشرة، فقالت: "مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وختام مسيرتي من على هذا الكرسي، في قناتي العربية والحدث، هذه المؤسسة التي أعطتني أجمل التجارب والفرص وحتى الزملاء، كل كلمات الحب والامتنان للإدارة والمسئولين عنها"

 


وتابعت رولا الخطيب: "أما الآن فسأعود لمقاعد الدراسة، كطالبة دكتوراة، وهو طريق لا يقل شغفًا، أما الإعلام فستبقى أبوابه مفتوحة، وإلى لقاء آخر ولو بعد حين، مشاهدينا أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب والحدث دائمًا لحظة بلحظة.. إلى اللقاء".

سر مغادرة رولا الخطيب للقناة

وقالت رولا في تعليق لها على مغادرة قناة الحدث المفاجئة: "أودعكم اليوم بآخر ظهور لي على شاشة الحدث وأنا كلي امتنان لمتابعي هذه الشاشة ولإدارتها وزملائي فيها.. سأعود لمقاعد الدراسة وتحضير الدكتوراة.. دعواتكم لي وعلى أمل أن نلتقي دوما على الحب"


وعلق مدير مجموعة إم بي سي، علي جابر قائلًا: "بالتوفيق، من نجاح إلى نجاح رولا، على مقاعد الدراسة كما في ميادين الصحافة".

لترد رولا قائلة: "شكرًا جزيلًا" 

وأثار مغادرة المذيعة اللبنانية رولا الخطيب لقناة الحدث بشكل مفاجيء الكثير من التساؤلات والتخمينات، برغم من كشفها عن سر مغادرتها المفاجئة للقناة بأنها ستعود لدراسة الدكتوراة، لكن البعض أشار إلى إمكانية وجود بعض الخلافات التي أدت لمغادرة رولا للقناة بعد عامين من العمل المتواصل في الحدث، ونحو 16 عاما من العمل في قناة العربية، التي بدأت العمل بها في عام 2009.


البعض أكد أنه كان يمكن للمذيعة أن تجمع بين العمل والدراسة، لكن مغادرتها للقناة بسرعة وبشكل مفاجيء قد يكون وراءه سر آخر.

يذكر أن رولا الخطيب إعلامية لبنانية، خريجة الجامعة اللبنانية، تعمل حاليًا في دبي، وتحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، وتُعد من أبرز المذيعات اللاتي قدمن تغطيات إخبارية وبرامج تحليلية على قناة الحدث خلال السنوات الماضية.
 

