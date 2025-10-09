الخميس 09 أكتوبر 2025
وفد الشاباك يغادر شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب للمشاركة في اجتماع الكابينيت

شرم الشيخ، فيتو
أفادت قناة العربية الحدث بأن وفد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" غادر مدينة شرم الشيخ عائدًا إلى تل أبيب، للمشاركة في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت) المقرر عقده مساء اليوم.

تزامن مع مناقشة المرحلة الأولى من اتفاق غزة

وأوضحت أن عودة الوفد تأتي بالتزامن مع مناقشة الكابينيت تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تم توقيع مسودته النهائية في القاهرة، والمتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل المحتجزين، وإعادة انتشار الجيش الإسرائيلي.

تقييم لمحادثات شرم الشيخ ومتابعة التنفيذ

وأضافت أن الوفد الأمني سيقدم تقريرًا مفصلًا حول نتائج المحادثات في شرم الشيخ، والتقدم الذي أُحرز بشأن الترتيبات الميدانية والإنسانية، في ظل الاستعداد لبدء سريان الهدنة خلال الساعات المقبلة.

وكشفت مصادر لقناة العربية الحدث أن غرفة عمليات مشتركة تم إنشاؤها في القاهرة، تضم ممثلين عن حماس وإسرائيل ومصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، بهدف مراقبة تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

