مدير تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

18 حجم الخط

شهد المهندس محمد الرشيدي مدير تعليم الدقهلية اليوم الإثنين، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور عادل فؤاد مدير عام إدارة شرق المنصورة التعليمية وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة،وكانت في استقبال الضيوف الكرام مديرة المدارس، سحر عبداللطيف.

حفظة القرآن الكريم من رياض الأطفال

أبدي الرشيدي فخره واعتزازه بأبنائه أطفال الروضة وأثني على مستواهم في حفظ وترتيل كتاب الله العزيز، كما وجه الشكر والتقدير لأولياء أمورهم وإدارة المدارس على العناية بهم والحرص الدءوب على الارتقاء بمستوى حفظهم للذكر الحكيم.

كما تابع مسابقة " المبتكر الصغير " للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفصول المدرسة والتقييمات وقوائم الفصول والجداول والمكتبة وأبدى إعجابه الشديد بالمدرسة التي تعد واحدة من أعرق مدارس اللغات الرسمية بالدقهلية.

قدم الرشيدي الشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس والهيئة المعاونة لما لمسه من انضباط وتفاني في العمل متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.