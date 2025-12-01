الإثنين 01 ديسمبر 2025
محافظات

مدير تعليم الدقهلية يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم

مسابقة القرآن بتعليم
مسابقة القرآن بتعليم الدقهلية
شهد المهندس محمد الرشيدي مدير تعليم الدقهلية اليوم الإثنين، حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بمرحلة رياض الأطفال بمدرسة الشهيد أحمد حسين الرسمية للغات، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبحضور عادل فؤاد مدير عام إدارة شرق المنصورة التعليمية  وإبراهيم جمعة وكيل الإدارة،وكانت في استقبال الضيوف الكرام مديرة المدارس، سحر عبداللطيف.

 حفظة القرآن الكريم من رياض الأطفال 

أبدي الرشيدي فخره واعتزازه بأبنائه أطفال الروضة وأثني على مستواهم في حفظ وترتيل كتاب الله العزيز، كما وجه الشكر والتقدير لأولياء أمورهم وإدارة المدارس على العناية بهم والحرص الدءوب على الارتقاء بمستوى حفظهم للذكر الحكيم.

كما تابع  مسابقة " المبتكر الصغير " للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، وفصول المدرسة والتقييمات وقوائم الفصول والجداول والمكتبة وأبدى إعجابه الشديد بالمدرسة التي تعد واحدة من أعرق مدارس اللغات الرسمية بالدقهلية.

 

قدم الرشيدي الشكر لإدارة المدرسة وهيئة التدريس والهيئة المعاونة لما لمسه من انضباط وتفاني في العمل متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

