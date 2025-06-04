الأربعاء 04 يونيو 2025
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وزارة التعليم: استمرار تعريب امتحانات الثانوية العامة لمدارس اللغات

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2025، فيتو
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرار إتاحة التعريب لطلاب مدارس اللغات في امتحانات الثانوية العامة 2025.

تعريب امتحانات الثانوية العامة 2025 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال فيديو توضيحي قامت بنشره، أنه يحق لطالب مدارس اللغات أن يجيب عن الأسئلة المقالية في أي مادة باللغة العربية.

امتحانات الثانوية العامة 2025

وقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيديو توضيحيا حول التعليمات والإرشادات المهمة المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح كافة الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة.

 


التربية والتعليم تقدم فيديو توضيحيا للتعليمات والإرشادات الخاصة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا للإرشادات التي يجب على الطلاب اتباعها خلال ملء البيانات وتدوين أرقام الجلوس، فضلا عن توضيح أهم التعليمات المتعلقة بطريقة الإجابة عن أسئلة الامتحان للجزء الخاص بورقة إجابة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

وكشف خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يبلغ 768 ألفا و358، بواقع 1973 لجنة سير على مستوى الجمهورية و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين بإجمالي 2029 لجنة سير بجانب لجان.

الثانوية العامة 2025، خطوات كتابة رقم الجلوس بورقة البابل شيت

التعليم تقدم فيديو للإرشادات الخاصة بورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة

 وأوضح عبد الحكم أنه يتقدم لامتحانات الثانوية العامة فى النظام القديم 45 ألفا و522 طالبا وطالبة.

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