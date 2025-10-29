وكيل مديرية تعليم الدقهلية يواصل جولاته الميدانية بمدارس إدارة تمي الأمديد

أجري اليوم الأربعاء، بسيوني محمد بسيوني، وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، جولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة تمي الأمديد التعليمية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية.

تأتي الجولة تنفيذا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

حيث تفقد مدارس:

ـ الشهيد طيار أحمد موسى شفيق الابتدائية

ـ تمي الأمديد الإعدادية بنات

ـ فاروق العزازي الإعدادية المشتركة

ـ كفر الأمير عبد الله بن سلام الابتدائية

كما تفقد الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، وكان في استقباله الدكتور السيد درويش مدير إدارة تمي الأمديد التعليمية.

وخلال الجولة تفقد بسيوني الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة، حيث أشاد بما لمسه من انضباط العملية التعليمية وتهيئة الأجواء التربوية المناسبة للطلاب مؤكدًا على ضرورة الالتزام بجميع القوانين والقرارات الوزارية.

وفي ختام الجولة أثنى بسيوني على ما لمسه من نظافة ونظام والتزام وانضباط الطلاب وهيئة التدريس والعاملين وتمنى دوام التوفيق للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.