بالأرقام، خسارة الكبار بالجولة الأولى لانتخابات النواب بمحافظات المرحلة الثانية

كشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، بمحافظات المرحلة الثانية، عن خسارة أحزاب التحالف عددا من المقاعد في البرلمان المقبل.

خسارة الأحزاب الكبيرة في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية

وتصدر حزب حماة الوطن، أبرز الأحزاب التي خسرت عدد من المقاعد الفردية بنحو 10 مقاعد في الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، يليها حزب مستقبل وطن بواقع 6 مقاعد، ثم الجبهة الوطنية بواقع 5 مقاعد.

أحزاب التحالف لم تنجح في حسم أكبر عدد من المقاعد الفردية

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت تشير فيه التوقعات إلى أن أحزاب التحالف، تتجه لحسم أغلب المقاعد أو على الأقل الدخول في جولة الإعادة.

المستقلون يتصدرون في نتائج الحصر العددي لانتخابات المرحلة الثانية

وجاءت خسارة الأحزاب الكبيرة في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية، لصالح عدد من المرشحين المستقلين، لاسيما عقب ما شهدته المرحلة الأولى من بطلان عدد من الدوائر الانتخابية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فشل الأحزاب في حسم عدد كبير من المقاعد الفردية بالجولة الأولى

ولم يتم حسم المقاعد الفردية في الجولة الأولى، إلا بعدد محدود يتصدرها مستقبل وطن بواقع 22 مقعدا، و6 مقاعد للمستقلين، و5 مقاعد لصالح حزب حماة الوطن، ومثلهم لحزب الجبهة الوطنية.

وكشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، في محافظات المرحلة الثانية التي انتهت أمس الثلاثاء، عن حسم القائمة الوطنية من أجل مصر نتائج الانتخابات في قطاع القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقطاع شرق الدلتا.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا محافظات: القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ، بواقع 102 مقعد موزعة على المحافظات الستة.

تفاصيل القائمة الوطنية في محافظات المرحلة الثانية

ويضم قطاع شرق الدلتا محافظات: الشرقية- دمياط - بورسعيد - السويس - الإسماعيلية - جنوب سيناء - شمال سيناء، بواقع 40 مقعدا موزعة على المحافظات السبعة.

تفاصيل انتخابات مجلس النواب في محافظات المرحلة الثانية

وأجريت انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

القائمة الوطنية من أجل مصر

وشهدت عمليات التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات، والاثنان تتبعان القائمة الوطنية من أجل مصر.

