أخبار مصر

الهيئة الوطنية للانتخابات تدرس أحكام "الإدارية العليا" وتؤكد التزامها بالتنفيذ

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء تسلمها أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية. 

 

الطعون أمام القضاء ضمانه قضائية لاحقه

 

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى  أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات: تنفيذ الاحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية

 

وأكدت  الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية فية

الجريدة الرسمية