الهيئة الوطنية للانتخابات تدرس أحكام "الإدارية العليا" وتؤكد التزامها بالتنفيذ

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن بدء تسلمها أحكام المحكمة الإدارية العليا، حيث يعكف الجهاز التنفيذي للهيئة على دراستها وإعداد التقرير اللازم في شأن تنفيذ تلك الأحكام، والمقترحات التي تخص مواعيد وتوقيتات إجرائها في الداخل والخارج، تمهيدا لعرضه على مجلس إدارة الهيئة، لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأكدت الهيئة أنها ستعلن فورا عن كافة القرارات التي تتخذها في شأن تلك الدوائر الانتخابية.

الطعون أمام القضاء ضمانه قضائية لاحقه

وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المرجعية الأساسية لكافة ما تتخذه من قرارات وإجراءات هي الدستور والقانون، مع الحرص على إعلاء مبادئ الشفافية والنزاهة، وأن مرحلة الطعن أمام قضاء مجلس الدولة، تمثل ضمانة بوصفها رقابة قضائية لاحقة.

الهيئة الوطنية للانتخابات: تنفيذ الاحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية

وأكدت الحرص الكامل من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، على تنفيذ الأحكام القضائية التي تخص الطعون الانتخابية، باعتبارها جزءا أساسيا لا يتجزأ من مجريات العملية الانتخابية فية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.