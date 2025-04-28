طريقة عمل القلقاس بالسلق في خطوات بسيطة

طريقة عمل القلقاس بالسلق، القلقاس من الأكلات المصرية الشهيرة التى تقدم منذ من بعيد، وهو أكلة مقدسة عند المصريين.

وطريقة عمل القلقاس بالسلق، سهلة وبسيطة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره على طريقة الجدات حتى يكون بمذاق مميز ولا يقاوم.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل القلقاس بالسلق.

مكونات عمل القلقاس بالسلق:-

1 كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات

1 ربطة سلق مفروم

1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة

5 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة سمن أو زبدة

مرقة دجاج أو لحم (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

عصير ليمونة واحدة (اختياري)

طريقة عمل القلقاس بالسلق:-

نغسل مكعبات القلقاس جيدًا بالماء ثم نصفيه. يمكن نقعه قليلًا في ماء وليمون للتخلص من المادة اللزجة.

في قدر على النار، نضع المرقة حتى تغلي، ثم نضيف مكعبات القلقاس ونتركها حتى تنضج نصف نضج.

في مقلاة صغيرة، نذوب السمن أو الزبدة ونضيف الثوم المفروم ونقلبه حتى يصفر لونه.

نضيف السلق والكزبرة المفرومة إلى الثوم ونقلبهم معًا حتى يذبلوا ويخرجوا رائحتهم الزكية.ؤ صح

نضيف خليط السلق والثوم إلى قدر القلقاس، ونتركه على نار هادئة حتى يكمل القلقاس نضجه ويتشرب الطعم.

نتبل بالملح والفلفل حسب الرغبة، ويمكن إضافة عصير الليمون لتعزيز الطعم.

يقدم القلقاس ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو الخبز.

طريقة عمل القلقاس بالسلق

فوائد القلقاس للصحة

والقلقاس من الخضروات المهمة التي لها قيمة غذائية عالية، ومن فوائد القلقاس للصحة:-

الألياف الموجودة في القلقاس تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي عن طريق تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

يساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساهم في التحكم في الوزن.

القلقاس يحتوي على البوتاسيوم، وهو معدن ضروري لتنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الألياف القابلة للذوبان في القلقاس تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم.

يحتوي القلقاس على كربوهيدرات معقدة يتم هضمها ببطء، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، هذا يجعله خيار غذائي مناسبًا لمرضى السكري أو الأشخاص الذين يسعون للوقاية من هذا المرض.

القلقاس غني بالماغنيسيوم والكالسيوم، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على قوة العظام والوقاية من هشاشتها.

يحتوي القلقاس على مضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض الشيخوخة.

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