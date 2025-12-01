قسم أمراض الذكورة بقصر العيني يحصد الاعتماد الأوروبي كمركز تدريبي خارج أوروبا

18 حجم الخط

حصل قسم أمراض الذكورة بكلية طب قصر العيني، للمرة الثانية، على شهادة الاعتماد من الأكاديمية الأوروبية لأمراض الذكورة (EAA Training Centre in Andrology)، كأحد أبرز مراكز التميز العلمي والإكلينيكي في المنطقة.

ويُعد هذا التخصص، الذي أسسه الدكتور كمال زكي – رائد تخصص أمراض الذكورة في مصر – أول قسم متخصص من نوعه في الجمهورية، ومنارة علمية أسهمت في تخريج أجيال من الأطباء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأعرب الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، عن فخره بهذا التتويج المستحق، مثمنًا الجهد المتميز لفريق العمل بالقسم.

وأشاد بالدور القيادي للدكتور عبد الرحمن النشار، رئيس القسم، في تطوير برامج التدريب ورفع كفاءة الكوادر الأكاديمية والإكلينيكية.

ترسيخ معايير الطب الحديث بقصر العيني

وأكد الدكتور حسام صلاح أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في مستوى التعليم والبحث داخل كلية طب قصر العيني، موضحًا أن قسم أمراض الذكورة هو المركز التدريبي الوحيد المعتمد من الأكاديمية الأوروبية خارج قارة أوروبا، وهو ما يجسد تميز الكلية وريادتها في ترسيخ معايير الطب الحديث والتدريب المتخصص.

كما وجّه" صلاح" التحية لرموز التخصص الذين أسسوا هذا الصرح العلمي المرموق، وفي مقدمتهم الدكتور كمال زكي، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في بناء قاعدة علمية راسخة وإعداد أجيال حملت راية التميز باسم قصر العيني، لافتا إلى أن هذا الإنجاز المتجدد يؤكد أن كلية طب قصر العيني ماضية في مسيرتها بثبات نحو ترسيخ موقعها كرمز للتفوق الطبي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار الدكتور عبد الرحمن النشار إلى أن هذا الاعتماد هو ثمرة عمل متواصل وجهود جماعية هدفها الارتقاء بمستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي، مؤكدًا أن القسم سيواصل أداء رسالته في تعزيز مكانته الإقليمية والدولية، باعتباره نموذجًا يُحتذى في التميز الأكاديمي والرعاية الإكلينيكية المتقدمة.

