جامعة القاهرة تعتمد قرارات جديدة لتطوير الخدمات الطبية بطب قصر العيني ومستشفياتها

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، على حزمة من القرارات الداعمة لمنظومة الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار خطة الجامعة لتعزيز كفاءة التشغيل الطبي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات الجامعية.

تنظيم أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص بطب قصر العيني

وجاء القرار الأول استنادًا إلى استجابة كلية طب قصر العيني لطلب الجامعة بشأن تنظيم أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص، وما قدمته الكلية من تقارير فنية منظمة تحت إشراف الدكتور حسام صلاح مراد عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وذلك في إطار التنسيق الكامل بين الجامعة والكلية لضبط منظومة التشغيل ورفع كفاءة الخدمات الطبية وفق أحدث المعايير.

أولًا: نقل تبعية 10 وحدات ذات طابع خاص لإدارة المستشفيات الجامعية

وافق المجلس على البدء في إجراءات نقل تبعية عدد (10) وحدات ذات طابع خاص بكلية طب قصر العيني إلى إدارة المستشفيات الجامعية، وتشمل:

مركز التشخيص بالموجات الصوتية، مركز قصر العيني لعلاج الأورام، مركز رعاية الحالات الحرجة، مركز أبحاث ومضاعفات السكر، المركز الطبي الوقائي الاجتماعي، وحدة مناظير الجهاز الهضمي، وحدة أمراض الدم وزرع النخاع، وحدة الطب التصويري وأشعة التداخل، وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها، ووحدة أمراض الكلى للأطفال.

وجاء هذا الإجراء استنادًا إلى قانون تنظيم العمل بالوحدات ذات الطابع الخاص رقم 19 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وبناءً على ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن نقل تبعية عدد (25) وحدة ذات طابع خاص إلى إدارة المستشفيات الجامعية وفق قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 743 بتاريخ 27 /9 /2023، حيث تُعد عملية نقل هذه الوحدات العشر المرحلة الأولى تمهيدًا لاستكمال نقل تبعية باقي الوحدات تباعًا.

واستند القرار كذلك إلى ما صدر عن نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ 24 /4/ 2024 بشأن تنظيم أوضاع الوحدات ذات الطابع الخاص، وما تم عرضه خلال لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وما تمت الموافقة عليه خلال مجلس الكلية وفق القرار رقم 1292 في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 /2/ 2025، وعلى أساس هذه الإجراءات تمت الموافقة النهائية.

كما يُشار إلى أن انتقال التبعية لا يفقد هذه الوحدات صفتها كوحدات ذات طابع خاص، بل يظل وضعها القانوني كما هو وفق التشريعات المنظمة.

تحسين الوضع المالي للوحدات ذات الطابع الخاص بقصر العيني

ويهدف هذا التنظيم إلى تحسين الوضع المالي للوحدات المنقولة، وتعزيز مستويات الحوكمة، وتسريع الإجراءات التشغيلية، والارتقاء بفاعلية الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات.

يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية كلية طب قصر العيني وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومع قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن تنظيم عمل الوحدات ذات الطابع الخاص داخل المؤسسات الطبية الجامعية.

تطوير البنية الجراحية لمستشفى أبو الريش الياباني

ثانيًا: اعتماد بروتوكول التعاون لتجديد 4 غرف عمليات بمستشفى أبو الريش الياباني

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العيني – ممثلة في مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" – وبين البنك الأهلي المصري، لتمويل تجديد أربع غرف عمليات بالدور الرابع بالمستشفى بإجمالي تمويل قدره 73 مليونا و284 ألف جنيه.

ويعكس هذا التعاون الدور الوطني المهم الذي تقوم به المؤسسات المصرفية المصرية، وفي مقدمتها البنك الأهلي المصري، كشريك رئيسي في دعم وتطوير الخدمات الصحية، والإسهام في تحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين من خلال مشروعات تنموية مباشرة وذات أثر ملموس.

ويمثل هذا البروتوكول خطوة مهمة لتطوير البنية الجراحية بالمستشفى، وتحديث غرف العمليات بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمة المقدمة للأطفال، ولاسيما الحالات الحرجة والجراحات الدقيقة التي تُعد أبو الريش الياباني مركزًا أساسيًا لها على مستوى الجمهورية.

وتعكس القرارات المعتمدة رؤية جامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني في تعزيز كفاءة منظومة العمل الإكلينيكي وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية ويواكب حجم الدور الوطني الذي تقوم به المستشفيات الجامعية تجاه المرضى.

