نقل تبعية 10 وحدات ذات طابع خاص بطب قصر العيني للمستشفيات الجامعية

أعلن مجلس جامعة القاهرة موافقته على نقل تبعية 10 وحدات من الوحدات ذات الطابع الخاص بكلية طب قصر العيني، إلى إدارة المستشفيات الجامعية التابعة للجامعة والبدء فورا في إجراءات نقل التبعية.

وجاءت الوحدات التي سيتم نقل تبعتيها كالتالي:

  1. مركز التشخيص بالموجات الصوتية.
  2. مركز قصر العيني لعلاج الأورام.
  3. مركز رعاية الحالات الحرجة.
  4. مركز أبحاث ومضاعفات السكر.
  5. المركز الطبي الوقائي الاجتماعي.
  6. وحدة مناظير الجهاز الهضمي.
  7. وحدة أمراض الدم وزرع النخاع.
  8. وحدة الطب التصويري وأشعة التداخل.
  9. وحدة تشخيص أمراض العيون وعلاجها.
  10. وحدة أمراض الكلى في الأطفال.

تجديد 4 غرف عمليات بمستشفى أبو الريش 

كذلك وافق المجلس، على بروتوكول التعاون بين كلية طب قصر العيني - مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" والبنك الأهلي المصري لتمويل تجديد عدد (4) غرف عمليات بمستشفى أبو الريش الياباني بالدور الرابع بإجمالي مبلغ 73 مليونا و284 ألفا.

ووافق المجلس على التعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على مذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة جادافبور بالهند، والتعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين كلية الصيدلة والمؤسسة التعليمية الحكومية الفيدرالية المستقلة للتعليم العالي (جامعة موسكو الطبية الحكومية الأولى) باسم أي إم سيتشينوف (جامعة سيتشينوف)، والتعديلات التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على اتفاقية التعاون بين كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية ووزارة الشباب والرياضة في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.
 

