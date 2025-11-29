السبت 29 نوفمبر 2025
مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة

د. حسام حسني مدير
د. حسام حسني مدير مستشفيات جامعة القاهرة، فيتو
أكد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لـمستشفيات جامعة القاهرة، أهمية متابعة نسب الإشغال بشكل دوري لضمان تقديم الخدمات الطبية بكفاءة واستمرارية، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في انتظام العمل داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن إدارة مستشفيات قصر العيني، تعمل على وضع خطط مرنة لتوزيع المرضى واستغلال الموارد المتاحة بأقصى قدر ممكن.

 

تقديم رعاية صحية بأعلى معايير الجودة بقصر العيني

وأوضح أن ذلك يضمن تقديم الرعاية الصحية لجميع المرضى وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدا حرص إدارة المستشفيات على تحديث نظم متابعة الإشغال بشكل دوري لتفادي أي ضغط على الوحدات الطبية.

وكشف حسني عن توافر المخزون الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن هناك مخزونًا كافيًا يغطي احتياجات المستشفيات لمدة ستة أشهر، بما يضمن استمرارية العمل الطبي دون أي معوقات ويعزز القدرة على تقديم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة.

 

استحداث عيادات مخصصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة 

ووافق مجلس مستشفيات قصر العيني على استحداث عيادات مخصصة لأسر العاملين بجامعة القاهرة داخل العيادات الخارجية لمستشفيات قصر العيني، في إطار المسؤولية التي تتحملها المستشفيات والكلية تجاه العاملين.

وأوضح الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني، ورئيس مجلس إدار مستشفيات جامعة القاهرة، أن هذه العيادات جاءت إثر توجهات جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد سامي عبد الصادق وتهدف إلى تقديم خدمات طبية متخصصة وسريعة للعاملين وأسرهم، بما يعكس الالتزام الكامل للمستشفى والكلية برعاية كوادرها، ويضمن حصولهم على أعلى مستويات الرعاية الصحية داخل بيئة صحية متكاملة.

الجريدة الرسمية