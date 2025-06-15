الشعر الخشن من أنواع الشعر التى تحتاج إلى عناية جيدة حفاظا على مظهره وحمايته من الجفاف الذى يزيد من خشونته، لذا يجب العناية بالشعر الخشن.

والشعر الخشن يحتاج إلى الترطيب المستمر يوميا مع تطبيق حمامات الزيت والكريم من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا بجانب الوصفات الطبيعية المختلفة.

وصفة طبيعية وسهلة للعناية بالشعر الخشن

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية وسهلة التحضير للعناية بالشعر الخشن.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

1 ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

(اختياري) كبسولة من فيتامين E لزيادة الفعالية.

طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع الزيوت في وعاء صغير، ودفئيها قليلا على حمام بخار حتى تصبح دافئة (غير ساخنة).

ابدئي بتوزيع الخليط على فروة الرأس مع تدليك لطيف لتحفيز الدورة الدموية.

وزعي بقية الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة لمدة ساعتين على الأقل (ويُفضل طوال الليل).

اغسلي شعرك بشامبو خالى من الكبريتات، ثم استخدمي بلسم مغذٍ.

ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة طبيعية للعناية بالشعر الخشن

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.