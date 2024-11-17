الشعر الخشن مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات وللأسف يؤثر على مظهرهن بشكل سلبي، ما يزعجهن كثيرا ويحرصن على علاجه.

والشعر الخشن يمكن علاجه من خلال الاهتمام بالترطيب اليومى وعمل الوصفات الطبيعية الغنية بالزيوت التى تغذى الشعر وتساعد فى تنعيمه.

وصفة طبيعية لترطيب وتنعيم الشعر الخشن

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لترطيب وتنعيم الشعر الخشن وزيادة جماله.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

1 ملعقة صغيرة من العسل (اختياري)

طريقة التحضير:

قومى بهرس نصف ثمرة الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة.

أضيفي إليها زيت جوز الهند والعسل، وامزجي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بتوزيع الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

غطي شعرك بغطاء بلاستيكي أو منشفة دافئة واتركى الخليط على شعرك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

بعد مرور الوقت، اغسلى شعرك جيدًا باستخدام شامبو خفيف.

تكرار هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع يمكن أن يحسن بشكل ملحوظ من نعومة شعرك ويقلل من خشونته.

الشعر الخشن

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.